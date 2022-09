Homem é preso suspeito de ferir mulher com facadas nas partes íntimas

A Polícia Militar de Goiás (PMGO) prendeu em flagrante um homem suspeito de agredir a própria companheira com golpes de faca nas partes íntimas dela. O crime aconteceu no sábado (10) no Jardim Novo Mundo, região leste da capital goiana.

O casal teria tido uma discussão, quando o homem feriu a mulher com golpes de faca na região entre as pernas, próximo da vagina, de acordo com a PMGO. A mulher foi socorrida e levada para uma unidade de saúde. Fotos do local mostram que o lençol da cama ficou ensanguentado.

Dois presos

A polícia foi acionada e começou a procurar pelo companheiro da vítima, que fugiu do local do crime. Ele foi achado junto de um amigo em uma plataforma de ônibus da Avenida Anhanguera, perto da residência. Os dois foram presos em flagrante. O suspeito pode responder por tentativa de feminicídio.

O companheiro da vítima negou o crime e o amigo dele disse que só estava bebendo na residência e não participou da agressão. A polícia não divulgou os nomes dos envolvidos. A reportagem tenta identificar o estado de saúde da vítima.

*Com informações do Metrópoles

Leia mais:

Bebê de mulher executada na Compensa morre em Manaus

Corpo de homem é encontrado em campo de futebol em Manaus

Pedreiro é morto na frente da filha durante assalto em Manaus