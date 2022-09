Inscrições para a segunda etapa da Copa Zico iniciam em Manaus

Manaus (AM)- As inscrições para a segunda etapa da Copa Zico, com escolas da Divisão Distrital Zonal (DDZ) Sul iniciaram na segunda (12) pelo endereço eletrônico: [email protected],que vai até a próxima segunda-feira (19).

Na oportunidade, os responsáveis pelas equipes devem enviar a ficha de inscrição e a autorização dos pais preenchidas, e depois aguardam a resposta da inscrição efetuada para participar nas categorias Sub-9, Sub-11, Sub-13 e Sub-15.

Os documentos para a inscrição podem ser encontrados no site: https://copazico.com/circuito-manaus/sul. A etapa da DDZ Sul será realizada, no período de 22 a 29 de setembro, em tempo integral. Os jogos serão disputados no Centro de Treinamento (CT) da Associação Esportiva 3B da Amazônia, localizado na rua Leonardo Malcher, no Centro.

De acordo com o chefe da DDZ Sul, Renato Júnior, houve toda uma preparação da divisão junto às unidades de ensino para participar dos jogos da Copa Zico. Para ele, é uma grande oportunidade que a Prefeitura de Manaus oferece aos alunos, que não têm a chance de mostrar seu potencial em campo.

“A expectativa é reunir 32 equipes, onde nosso assessor de Educação Física da Divisão já esteve nas escolas para motivar os gestores, professores, crianças, alunos e a comunidade para a inscrição. A Copa Zico é uma oportunidade única das crianças que jogam futebol de mostrarem seus talentos, serem vistos e poderem brilhar de verdade no campo do esporte. Isso porque a Prefeitura de Manaus, por meio do prefeito David Almeida e da secretária da Semed, professora Dulce Almeida, quer dar essa valorização ao esporte na cidade de Manaus”, completou.

*com informações da assessoria

Fotos – João Viana / Arquivo Semcom

Edição Web: Bruna Oliveira

