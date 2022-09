Tite exalta Pedro durante entrevista: “Acompanha qualquer raciocínio”

Em determinado momento, Galvão Bueno, narrador e apresentador do programa, comparou Pedro com Lewandowski

Durante entrevista ao programa “Bem Amigos”, nesta segunda-feira (12) no SporTV, o técnico Tite, da Seleção Brasileira falou sobre o atacante Pedro que vive um grande momento na carreira.

Para o treinador, o atacante Rubro-Negro tem características diferentes dos concorrentes no ataque da seleção brasileira e citou a capacidade de pivô e cabeceio do jogador.

Em determinado momento, Galvão Bueno, narrador e apresentador do programa, comparou Pedro com Lewandowski, onde Tite concordou e revelou um conversa que teve com Dorival Júnior, treinador do Flamengo.

“Eu vejo e o Dorival Júnior também vê (semelhante a Lewandosvki). Eu conversando com Dorival falei: “É impressionante a jogada terminal dele”. Ele acompanha qualquer raciocínio. A capacidade dele de tabela, de acompanhar rápido, a capacidade técnica. Ele sempre é o jogador do “não é força, é jeito”. Pedro é pivô.” afirmou o treinador da Seleção Brasileira.

Além disso, Tite falou da concorrência por uma vaga no ataque da Seleção e não descarta uma possível convocação de Gabigol.

“Temos um 9 como Richarlison, Gabriel Jesus, Cunha, Pedro… As características que se modificam. O Firmino é um 10 que vira 9. Agora está sendo utilizado com dois atacantes ou vindo mais buscar no 4-2-3-1. Mas não posso descartar Gabriel Barbosa, atletas desse nível. Eles concorrem entre eles. Alguém vai ter que ficar fora, mas quero valorizar esse trabalho” disse Tite.

Na última sexta-feira (9), o treinador convocou a Seleção para os últimos compromissos antes da Copa do Mundo do Catar. A Amarelinha entra em campo sexta-feira (23), contra Gana, e terça-feira (27), contra a Tunísia.

Já o Flamengo se prepara para o duelo contra o São Paulo, nesta quarta-feira (14), no Maracanã, pelo jogo de volta das semifinais da Copa do Brasil. Na partida de ida, o Rubro-Negro venceu por 3 x 1, no Morumbi, conquistando a vantagem no confronto.

*R7

Edição Web: Bruna Oliveira

Foto: Conmebol/Divulgação

Leia mais:

Lisca é anunciado como técnico do Avaí

Caixa Econômico aguarda Flamengo para construção de estádio

Corinthians esboça time para jogo contra o Flu