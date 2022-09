Após saída do Santos, Lisca é anunciado como novo técnico do Avaí

Lisca, que se desligou do Santos há menos de 24 horas, já foi anunciado pelo Avaí, e chega ao clube catarinense para substituir Eduardo Barroca, que também foi mandado embora na segunda-feira (12).

O treinador, que completou recentemente 50 anos, estava no Sport no começo da temporada, mas deixou a equipe pernambucana depois de apenas três semanas para assumir o Peixe.

Na Vila Belmiro, Lisca ficou pouco mais de um mês e dirigiu a equipe em oito jogos, com duas vitórias, três empates e três derrotas, um aproveitamento de 37,5%.

A expectativa é de Lisca Doido já esteja no banco de reservas do Avaí no próximo sábado (17) para o duelo contra o Atlético-MG, às 16h30, na Ressacada. O técnico assinou contrato até o fim de 2022. Além dele, o auxiliar Marcio Hahn também foi anunciado.

O clube catarinense ocupa atualmente a 18ª colocação no Brasileirão, com 25 pontos em 26 partidas disputadas. Lisca chega com a missão de tirar o time da zona de rebaixamento e encerrar a sequência negativa de nove jogos sem vitória na competição.

