Obras de infraestrutura do “Asfalta Manaus” avançam no bairro Compensa

Manaus (AM) – A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), avança, neste sábado (10), com as obras de recapeamento do programa “Asfalta Manaus”, no bairro da Compensa, Zona Oeste.

As equipes trabalham pavimentando a rua Corina Dantas, cuja extensão é de 100 metros. Para a ação, foram utilizadas 120 toneladas de massa asfáltica, sendo que quatro, servem para fazer o arremate e a acabamento da via, conforme o secretário de Obras, Renato Júnior.

“Em suma, utilizamos cerca de 96 toneladas para a aplicação e o resto é para acabamento da base. Há essa preocupação em entregar à população um serviço bem feito e de qualidade. É o que determina o prefeito David Almeida”, afirma Renato.

O trabalho é realizado seguindo as etapas de fresagem, imprimação e aplicação de massa asfáltica. As equipes utilizam vibroacabadora, rolos de pneu e de chapa e minicarregadeira, para o perfilamento de base.

A equipe de obras públicas da Seminf aproveita a ação para finalizar a rua Evaristo da Veiga, esquina com a Corina Dantas, utilizando 20 toneladas de massa asfáltica.

No bairro Compensa, foram asfaltadas, até o momento, 49 ruas. A prefeitura planeja atender outras cinco vias nos próximos dias.

*Com informações da assessoria

