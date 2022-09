Bebê de mulher executada na Compensa morre em Manaus

Manaus (AM) – Morreu na manhã desta segunda-feira (12), a bebê de Vanessa Araújo Carvalho, uma das vítimas da execução que ocorreu no último sábado (10), na rua Belo Horizonte, no bairro Compensa na zona Oeste da capital.

Vanessa estava com 30 semanas de gestação, quando foi vítima da execução. A mulher chegou a ser socorrida e levada para o Serviço de Pronto Atendimento (SPA) Joventina Dias, porém ela chegou sem vida na unidade hospitalar.

Durante a entrada no SPA os médicos constataram que o feto ainda estava com vida, diante disto eles realizaram uma cesariana de emergência para tentar salvar a vida do bebê.

Após o nascimento o bebê foi transferido para a maternidade Moura Tapajós onde ficou internado por três dias, porém ela não resistiu e veio a óbito na madrugada desta segunda-feira (12).

Relembre o caso

Vanessa Araújo Carvalho, 40 anos, e Jânia Simplício, 50 anos, foram assassinadas a tiros no último sábado em frente a um estabelecimento localizado na rua Belo Horizonte, na ocasião do crime um homem ficou ferido após ser atingido por uma bala perdida.

De acordo com as informações de testemunhas, as mulheres estavam no local quando foram surpreendidas por dois pistoleiros que chegaram no local em uma motocicleta de placa e modelo não identificados.

Ao se aproximarem das mulheres, o condutor e o garupa da moto iniciaram a série de disparos em direção às vítimas que não resistiram aos ferimentos e morreram no local, os autores do crime fugiram do local sem serem identificados.

A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) investiga o crime.

Leia mais:

Bebê morre asfixiado após mãe dormir por cima dele em Manaus

Duas crianças morrem durante naufrágio no Amazonas

Criança morre após ser esquecida por 7 horas em carro sob forte calor

Acompanhe a página do EM TEMPO no Facebook