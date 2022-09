Fluminense apresenta terceiro uniforme

O Fluminense apresentou nesta quarta-feira (14) o novo terceiro uniforme, desenvolvido em parceria com a Umbro. A nova camisa estabelece uma conexão de origens, exaltando a ligação histórica entre o Tricolor, pioneiro do futebol no Rio de Janeiro, a Inglaterra, responsável pela invenção do esporte mais popular do mundo, e a própria empresa, fundada exclusivamente para o futebol.



Por estabelecer uma conexão entre origens, a nova Armadura traz o primeiro escudo do Fluminense no peito. O uniforme tem o tradicional grená como cor principal, com grafismos mais escuros com referências às iniciais do clube sublimados por toda sua extensão. Na gola, que tem seu formato em “V”, o branco e o vermelho aparecem como alusão à bandeira da Inglaterra, detalhe que também pode ser observado nas mangas.



Na parte de trás da camisa, abaixo da gola, a bandeira inglesa ganha destaque acima do clássico diamante da Umbro, que está na cor branca. Já na barra inferior, a etiqueta de autenticidade da Umbro foi colocada de um lado, enquanto a etiqueta da campanha NATIONS 2022, estilizada junto a um mapa-múndi, ficou no outro.

“O novo uniforme foi desenvolvido a partir da ideia de trazer à tona o pioneirismo do Fluminense como berço do futebol brasileiro, estabelecendo uma conexão com a Inglaterra, onde nasceu o futebol. Por isso, ao celebrar e traçar um paralelo entre origens do futebol, a camisa traz pela primeira vez em um uniforme que não o cinza e branco o primeiro escudo da história do Fluminense”, afirma Lucas Sodré, do departamento de marketing do clube.

“Nesta campanha estamos celebrando o legado de nações que fazem parte da história não apenas dos nossos clubes parceiros, mas também da formação do Brasil enquanto sociedade. Após o sucesso do lançamento do uniforme de 120 anos do Fluminense, estamos muito animados com a recepção desta nova armadura entre os torcedores tricolores”, conta Eduardo Dal Pogetto, diretor da Umbro Brasil.



A nova camisa terá venda exclusiva nas lojas oficiais do Fluminense (www.loja.fluminense.com.br) a partir desta quinta-feira (15). Nas demais lojas, a comercialização terá início no sábado (17).

*com informações da assessoria

Edição Web: Bruna Oliveira

Leia mais:

Cruzeiro prepara homenagem póstuma a torcedores

Manaus e Amazonas FC confirmam participação no Confut

Amazonas vence Sergipe no basquete