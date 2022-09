Lula tem 43,3% contra 34,8% de Bolsonaro, diz pesquisa CNT

São Paulo (SP) – Nova pesquisa CNT de Opinião, encomendada pela Confederação Nacional do Transporte e divulgada nesta sexta-feira (16/9), mostra que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem 43,3% das intenções de voto e o presidente Jair Bolsonaro, que concorre à reeleição, está com 34,8% na modalidade estimulada (quando um cartão com as opções é mostrado ao eleitor).

Ciro Gomes (PDT) e Simone Tebet (MDB) ocupam a terceira, com 5,6%, e quarta posição, com 4,7%, respectivamente.

O diferença de oito e meio pontos percentuais entre os candidatos se manteve praticamente a mesma no comparativo com a pesquisa anterior.

No levantamento divulgado em 30 de agosto, o petista tinha 42,3% das intenções e o presidente apresentava 34,1%. Ciro Gomes (PDT) era o terceiro colocado com 7,3% e Simone Tebet (MDB) estava em quarto com 2,1% das intenções.

O levantamento foi realizado entre 12 e 14 de setembro, com 2.002 entrevistas. O nível de confiabilidade é de 95% e a margem de erro estimada é de 2,2 pontos percentuais. A pesquisa está registrada no TSE sob o número BR-06984/2022.

Os eleitores responderam a perguntas também sobre como avaliam cada candidato e o governo Bolsonaro; o desempenho dos candidatos no programas eleitorais; possibilidades de mudança de voto até o dia da eleição; convergência de votos na mesma residência e expectativa e medo dos eleitores dos resultados.

