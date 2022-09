Câmeras flagram homem sendo executado a tiros em Rondônia; veja vídeo

Rondônia (RO) – Vídeo feito a partir de uma câmera de monitoramento mostra o momento em que um homem é executado na cidade de Seringueiras, em Rondônia. O crime aconteceu na manhã de quinta-feira (15), e resultou na morte de um homem, identificado como Wanderley P. C.

As imagens mostram o momento em que dois homens se aproximam em uma motocicleta, o garupa é quem abre fogo contra Wanderlei, que foi atingido por quatro disparos no abdome. Antes de ser alvejado, ele parece implorar ao atirador, caindo logo depois de ser ferido.

Conforme a polícia, pouco antes o atirador havia estado no local, perguntando à vítima quem era o dono de um carro estacionado nas proximidades, mas Wanderley não soube dizer de quem era o carro.

Após voltar e atingir o homem, na presença de um amigo, os criminosos fogem na moto. Até o momento, nenhum dos dois homens envolvidos na execução foi identificado.

O crime pode ter sido motivado por um possível acerto de contas, mas a polícia não descarta outras hipóteses.

*Com informações do site Folha do Sul Online

VÍDEO

Homem ainda parece implorar pela vida antes de ser morto

Leia mais:

Motorista escapa de ser atingido por carreta na contramão na BR-174; veja o vídeo

Vídeo mostra pânico e correria na execução de jovem em choperia de Manaus

Vídeo mostra momento em que homem é assassinado na frente das filhas; veja