Após briga por terreno, homem tenta matar a golpes de terçado o próprio irmão no AM

A divisão de um terreno foi a ‘gota d’água’ para uma briga entre irmãos, no interior do Amazonas, que resultou em um deles ferido com golpes de terçado nas costas do outro.

O caso ocorreu na tarde de segunda-feira (19), na Comunidade Independência, em Parintins (distante 369 quilômetros de Manaus), quando a vítima capinava o local e foi surpreendida pelos golpes.

“É de impressionar, brigar por um pedacinho de terra desses. Parecem ‘Caim’ e ‘Abel’. Porque esse cara não aceita dividir as coisas? Pelo amor de Deus”, disse uma vizinha dos irmãos, que preferiu não ser identificada.

Antes, os irmãos tiveram um desentendimento, pelo fato do agressor não aceitar que os pais doassem parte da propriedade para a filha da vítima, o que gerou um ‘sentimento de vingança’, de acordo com populares.

O agressor fugiu. Porém, horas depois, foi pego pela polícia e vai responder por tentativa de homicídio.

