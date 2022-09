Briga por dinheiro entre irmãos termina em morte no Terra Nova, em Manaus

Manaus (AM)- Natan Farias da Silva, de 43 anos, foi morto pelo próprio irmão Francisco Farias da Silva, na noite deste domingo (4), na Rua da Pedreira, bairro Colônia Terra Nova 3, zona Norte de Manaus.

A vítima e o autor das facadas discutiram por conta de sumido de dinheiro. As informações foram repassadas por vizinhos e familiares da vítima.

Natan chegou na casa e foi abordado por Francisco, que questionou sobre a quantia que não foi revelada. Ao todo, foram oito facadas. A vítima caiu já sem vida.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado para constatar o óbito e também para socorrer o autor das facadas. Ele foi espancado por moradores que estavam revoltados com a morte de Natan. Segundo a polícia, Francisco tem histórico criminal e já foi acusado por tentativa de estupro.

A Polícia Civil (PC-AM) esteve no local. O corpo de Natan foi levado para o Instituto Médico Legal (IML).

Caso no RJ

A história de irmão matar outro irmão, não ficou apenas nas páginas da Bíblia com Caim e Abel. Em julho deste ano, um homem foi preso em flagrante acusado de matar o próprio irmão devido à uma dívida de R$ 20, no Rio de Janeiro.

Segundo a polícia, no dia do crime, o homem estava em um bar bebendo desde as 9h. Por volta das 17h, foi até a casa do irmão cobrar a dívida. Eles se desentenderam e brigaram. O acusado foi embora e voltou, aproximadamente, às 20h30. Nessa ocasião ele golpeou a vítima no pescoço com uma faca.

