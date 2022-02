Bruna Gonçalves é a 5ª eliminada do BBB22 com 76,18% dos votos

A bailarina disputou a preferência do público com Gustavo e Paulo André

A carioca Bruna Gonçalves foi a quinta eliminada do Big Brother Brasil com 76,18% dos votos e deixou a competição por R$ 1,5 milhão na noite desta terça-feira (22). A ex-integrante do grupo pipoca foi indicada ao paredão pelo líder Lucas.

A bailarina disputou a preferência do público com Gustavo, participante que entrou recentemente na competição através da casa de vidro e recebeu 22,24% dos votos e Paulo André, integrante do grupo camarote, que teve a menor porcentagem do paredão, apenas 1,58% dos votos.

Ao longo da edição, Ludmilla saiu várias vezes em defesa da esposa e durante a berlinda, puxou mutirões para a sua permanência e prometeu até lançar um Lud Session, caso Bruna continuasse no programa.

*Com informações do GazetaWeb