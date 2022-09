Bolsonaro visitará o município de Careiro da Várzea, a 23 quilômetros de Manaus, para a inauguração de um projeto do Governo Federal com o empresário Elon Musk

Manaus (AM) – A visita do presidente e candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL) no interior do Amazonas está confirmada. O destino será o município de Careiro da Várzea, a 23 quilômetros de Manaus, para a inauguração de um projeto do Governo Federal com o empresário Elon Musk.

Conforme o fundador e líder do Movimento Conservador do Amazonas, Sérgio Kruke, Bolsonaro deve desembarcar em Careiro da Várzea nesta quinta-feira (22). A informação também foi confirmada pela assessoria do Governo do Amazonas ao Em Tempo.

O objetivo da visita do chefe do executivo seria a inauguração da primeira escola interligada com internet via satélite, ação que integra o projeto da empresa SpaceX chamado Starlink, do empresário e norte-americano Elon Musk.

Em maio deste ano, Elon Musk anunciou nas suas redes suas o lançamento do projeto que busca atender populações isoladas da Amazônia, especialmente as escolas. Também seria uma ferramenta destinada ao monitoramento ambiental.

“Super animado por estar no Brasil para o lançamento da Starlink para 19 mil escolas não conectadas em áreas rurais e para o monitoramento ambiental da Amazônia”, anunciou Elon Musk.

Com a visita de Bolsonaro no município de Careiro Várzea, o projeto de Musk em parceria com o governo brasileiro seria lançado pela primeira vez no interior do Amazonas. A equipe de Gabinete de Segurança Institucional ainda vai confirmar a vinda do presidente ao interior.

O presidente Jair Bolsonaro também visitará a capital amazonense. Conforme o candidato ao Senado, Coronel Menezes (PL), Bolsonaro vem a Manaus nesta quinta-feira (22), e deve chegar no aeroporto Eduardo Gomes por volta das 14h.

Na cidade, Bolsonaro vai participar de uma carreata que terá destino final no Centro de Convenções Vasco Vasques, e em seguida seguirá para um comício aberto ao público no Espaço Via Torres, no bairro Flores, Zona Norte de Manaus.

Propostas de campanha e ações

Na campanha de 2018 para a Presidência da República, assim como no início do seu governo, Bolsonaro fez algumas promessas para a região Norte e para as áreas que compreendem a Amazônia. Alguns projetos foram implementados ao longo de seu mandato e outros não saíram do papel.

No Amazonas, o presidente visitou o município de São Gabriel da Cachoeira, a 852 quilômetros de Manaus, para a inauguração da ponte Rodrigo e Cibele, no km-41 na BR-307, localizada na Terra Indígena (TI) Balaio.

Para a reforma da ponte com 18 metros de comprimento e 6 metros de largura, foram gastos aproximadamente R$ 255 mil. No entanto, apenas a inauguração custou mais que o dobro da construção da ponte Rodrigo e Cibele.

No total, o Governo Federal emboçou cerca de R$ 711 mil. Desse montante, R$ 609 mil foram utilizados para o deslocamento terrestre da comitiva do presidente. Já o restante, cerca de R$ 100 mil foram usados para outras despesas, pagas no cartão corporativo.

Uma promessa de destaque feita pelo presidente Jair Bolsonaro e pelo vice-presidente Hamilton Mourão, no início do governo, em 2019, foi a continuação das obras da BR-319, que inicia na capital amazonense e terminal na capital de Rondônia, Porto Velho.

O objetivo seria a pavimentação do trecho do meio da BR-319, assim como a finalização da rodovia para interligar a Zona Franca de Manaus (ZFM) ao restante dos mercados do Sudeste e do Sul. Porém, até hoje ainda não foi realizado uma dotação orçamentaria para as obras.

O projeto Barão do Rio Branco também foi elaborado no início do governo Bolsonaro para condicionar o desenvolvimento dos estados da Amazônia.

O plano era a construção de três obras: uma usina hidrelétrica no rio Trombetas, uma ponte sobre o Rio Amazonas, no município de Óbidos no Pará, e a conclusão da rodovia BR-163. Em quatro anos de governo, houve apenas a pavimentação da BR-163 que liga Santarém e Cuiabá.

Outra proposta de Bolsonaro que também acabou não sendo implementada é o Linhão de Tucuruí, o qual permitiria integração de Roraima no Sistema Interligado Nacional.

