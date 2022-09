Apoiadores aguardam chegada de Jair Bolsonaro no Espaço Via Torres

O presidente chegará ao comício a partir das 18h. O evento também conta com a presença do governador Wilson Lima

Manaus (AM) – Dezenas de apoiadores estão concentrados aguardando a chegando do presidente Jair Bolsonaro (PL) no Espaço Via Torres, na avenida Governador José Lindoso (Torres), Zona Centro-Sul de Manaus, na tarde desta quinta-feira (22). Bolsonaro deve chegar às 18h no evento.

O evento é coordenado pelo candidato ao Senado, o Cel. Alfredo Menezes (PL) e movimentos de direita do Amazonas e deve contar, ainda, com a participação do Governador Wilson Lima (União Brasil).

Apoiadores de candidatos a deputados estadual e federal também compareceram para gritar os nomes de seus candidatos.

“Estou muito animada com a possibilidade de ver Bolsonaro. Vim apoiar meu candidato e sei que vamos elegê-lo e ver meu ‘capitão do povo’ de volta ao Planalto”, disse Raimunda Mesquita, 37 anos, autônoma.

O comerciante Alexandre Lemos, 27 anos, é outro apoiador que torce pela vitória de Jair Bolsonaro.

“Peguei dois ônibus para chegar aqui no evento. Moro no Ramal do Brasileirinho e quero ver meu presidente falar ao povo do Amazonas. É Bolsonaro! Eu te amo, meu presidente. Fala pro teu povo”, contou emocionado.

