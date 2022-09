Bolsonaro participa de seminário 5G no Centro de Convenções de Manaus

No evento, Bolsonaro citou atuação do Governo Federal na pandemia e na economia, e discursou sobre a implantação da tecnologia 5G em Manaus

Manaus (AM) – O presidente e candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL) desembarcou, nesta quinta-feira (22), na capital amazonense para cumprir agendas. A primeira aconteceu no Centro de Convenções Vasco Vasques, bairro Constantino Nery, onde Bolsonaro citou atuação do Governo Federal na pandemia e na economia, e discursou sobre a implantação da tecnologia 5G em Manaus.

Também estiveram presentes no evento “Seminário 5G Manaus” o governador Wilson Lima (PL), o ministro das Comunicações, Fábio Faria, e o ministro da Educação, Victor Godoy Veiga. O presidente Jair Bolsonaro chegou no evento fechado por volta de 13h.

No local, destacou a atuação do ministro Fábio Farias sobre sua coordenação para a implantação da internet 5G pelo país, assim como abordou sobre a economia, e as ações do governo na pandemia da covid-19.

Tecnologia 5G

Também afirmou que o Brasil é o primeiro país da América latina com o 5G, no entanto, sete países da região operam a tecnologia, conforme a organização comercial de indústrias, a 5G Américas.

“O Brasil é o primeiro país da América Latina com 5G. A produtividade aumenta em quase 20% vezes com essa tecnologia. É um orgulho muito grande ser o presidente do Brasil, de estar compartilhando com vocês o orgulho de ser brasileiro. Um país que começou a olhar sua bandeira verde amarela e se orgulhar dela, um país em que o patriotismo se aflorou. Um país, que ouso dizer, não é mais do futuro, é do presente. Viva o nosso estado do Amazonas”, disse o presidente Jair Bolsonaro.

Pouco antes de Bolsonaro discursar, o governador Wilson Lima destacou que a implantação do 5G no Amazonas é de ‘’importância inigualável” para o Amazonas, visto que, conforme o governador, o estado possui um grande vazio de conectividade.

“O avanço da conectividade, e da tecnologia 5G vai ser importante para tocarmos projetos como a telemedicina, que já temos no estado do Amazonas desenvolvido em parceria com a nossa Universidade Estadual do Amazonas. Presidente Bolsonaro e ministros, o estado do Amazonas está à disposição para que a gente possa avançar cada vez mais nessas pautas da tecnologia e da conectividade”, finalizou o governador.

O ministro das Comunicações, Fabio Farias, lembrou que esteve mais cedo no município de Careiro da Várzea, a 25 quilômetros de Manaus, com a presidente da empresa SpaceX, do empresário Elon Musk.

“Acabamos de conectar uma escola, a 50 minutos de barco de Manaus. Lá fizemos uma ligação para Elon Musk, e a velocidade de internet lá estava 5 vezes maior que o 4G. As crianças que até ontem não tinham internet naquela escola, hoje estão com uma internet melhor que a gente usa. Escolas como essa já são 11, 5 mil conectadas pelo governo Bolsonaro por meio do projeto wifi Brasil”, disse.

Conforme o ministro Fabio Farias, a tecnologia 5G já chegou em algumas capitais do Brasil. São elas: Brasília, Belo Horizonte, João Pessoa, Porto Alegre, São Paulo, Curitiba, Goiânia, Salvador, RJ, Vitória, Florianópolis, Palmas, Recife, Fortaleza, Natal, Boa Vista, Campo Grande, Cuiabá, Maceió, São Luiz, Aracaju e Teresina. Até novembro será implantado em Belém, Porto Alegre, Macapá, Rio Branco e Manaus.

A próxima ação de Bolsonaro na capital será a participação em comício, no Espaço Via Torres, no bairro Flores, Zona Centro-Sul de Manaus.

