Lula tem 47% das intenções de voto, contra 33% de Bolsonaro, aponta Datafolha

A nova pesquisa Datafolha, contratada pela TV Globo e pelo jornal Folha de S.Paulo, mostrou nesta quinta-feira (22) que o candidato à Presidência da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem 47% das intenções de voto no primeiro turno contra o seu principal adversário, o presidente Jair Bolsonaro (PL), que obteve 33%. Na sequência apareceu Ciro Gomes (PDT) com 7%, e Simone Tebet (MDB) com 5%.

Na comparação com o último levantamento, feito no dia 15 de setembro, o ex-presidente oscilou dois pontos para cima e foi de 45% para 47%. Já o atual mandatário se manteve estável. Ciro Gomes caiu de 8% para 7%. Simone Tebet permaneceu com 5%, e Soraya Thronicke (União Brasil) foi de 2% para 1%.

Pesquisa estimulada

Na pesquisa estimulada (quando é apresentado os candidatos previamente) o resultado foi:

Lula (PT): 47%

Jair Bolsonaro (PL): 33%

Ciro Gomes (PDT): 7%

Simone Tebet (MDB): 5%

Soraya Thronicke (União Brasil): 1%

Felipe d’Avila (NOVO): 0%

Sofia Manzano (PCB): 0%

Vera (PSTU): 0%

Léo Péricles (UP): 0%

Constituinte Eymael (DC): 0%

Padre Kelmon (PTB): 0%

Em branco/nulo/nenhum: 4%

Não sabe: 2%

Espontânea

Na espontânea (quando o pesquisador não apresenta os nomes dos candidatos) o ex-presidente Lula subiu de 41% para 42%, e Jair Bolsonaro se manteve estável com 33%.

Lula (PT): 42%

Jair Bolsonaro (PL): 31%

Ciro Gomes (PDT): 4%

Simone Tebet (MDB): 3%

Outras respostas: 3%

Em branco/nulo/nenhum: 4%

Não sabe: 14%

Votos Válidos

No levantamento dos votos válidos, em que não são considerados os brancos, nulos e indecisos, o petista oscilou de 48% para 50%. Já o atual presidente caiu de 36% para 35%. O que significa que o pleito deste ano poderia ser definido no primeiro turno.

Segundo turno

Em um possível segundo turno, o resultado foi:

Lula (PT): 54%

Bolsonaro (PL): 38%

A pesquisa Datafolha foi realizada entre os dias 20 e 22 de setembro e ouviu 6.754 pessoas em 343 munícipios. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos. O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-04180/22.

*Com informações do Istoé

