Brasil vence Gana por 3 a 0 no penúltimo teste antes da Copa do Mundo do Qatar

Le Havre (FRA) – O ‘superataque’ escalado por Tite deu resultado no amistoso desta sexta-feira (23) contra Gana. Com dois gols de Richarlison e mais um feito por Marquinhos, a seleção brasileira venceu Gana por 3 a 0 no Stade Océane, em Le Havre, na França.

Foi o penúltimo compromisso da Seleção Brasileira antes da Copa do Mundo do Qatar. O próximo jogo terá a Tunísia como adversária, na terça-feira (27), a partir das 14h30 (horário de Manaus). A bola rola no Parque dos Príncipes, em Paris, onde jogam Neymar e Marquinhos pelo Paris Saint-Germain. Gana também segue em preparação para o Mundial e enfrenta a Nicarágua no mesmo dia.

Até agora foram 49 partidas de preparação, e o Brasil alcançou sua 36ª vitória – isso representa um aproveitamento superior a 80%. Em relação aos gols marcados, o time chegou a 106 e comprovou seu poder de fogo às vésperas do Mundial. Gana, aliás, é adversária possível nas oitavas de final no Qatar.

Ótimo primeiro tempo

O primeiro tempo da seleção brasileira encantou o público francês. A nova formação testada por Tite, com apenas Casemiro como volante, deu à equipe uma movimentação ofensiva que envolveu totalmente o adversário. Com a bola, o Brasil atacava com cinco jogadores, dando poucas chances à defesa de Gana. Se a ideia de Tite era variar o repertório ofensivo, a tática funcionou. A seleção atacou pelas pontas, com Vini Jr. e Raphinha; pelo meio, com Richarlison como alvo de Neymar e Paquetá (como no lance do segundo gol), e misturando as duas formas.

O primeiro gol, porém, saiu pelo alto, aos 8 minutos de jogo. Raphinha bateu escanteio pela direita e Marquinhos cabeceou sozinho, na frente do goleiro. Aos 27 minutos, o gol foi trabalho por mais de 1 minuto. Com a bola no pé, a Seleção Brasileiro rodou, rodou até Neymar encontrar Richarlison, que bateu bonito para marcar o segundo do time de Tite. Ainda deu tempo de o atacante fazer mais um, ainda no primeiro tempo, aos 39 minutos. Neymar bateu falta e o ex-Fluminense fez de cabeça.

*Com informações de UOL

Leia mais:

Brasil enfrenta a Gana, na França, na reta final de preparação para a Copa do Mundo

Pedro reforça sonho por Hexa na Copa do Mundo

Tite afirma que queria enfrentar Argentina antes da Copa do Mundo