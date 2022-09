Brasil enfrenta a Gana, na França, na reta final de preparação para a Copa do Mundo

Le Havre (FRA) – A Seleção Brasileira entra em campo pela penúltima vez antes da estreia na Copa do Mundo do Qatar nesta sexta-feira (23). A adversária será Gana, às 14h30 (horário de Manaus), e a bola rola no Estádio Océane, em Le Havre, na França.

Enquanto o time de Tite vem de cinco vitórias consecutivas, os ganeses chegam de uma vitória nos pênaltis, sobre o Chile, na disputa de terceiro lugar da Copa Kirin, torneio organizado no Japão. Gana está no Grupo H da Copa do Mundo com Portugal, Uruguai e Coreia do Sul, e pode enfrentar o Brasil nas oitavas caso termine em primeiro.

Quinteto ofensivo

Tite vai mandar a campo o quinteto ofensivo formado por Lucas Paquetá, Neymar, Raphinha, Vini Jr e Richarlison. Uma das novidades está na lateral-direita, onde Éder Militão vai atuar improvisado no setor.

O jogador do Real Madrid (ESP) já tinha atuado na lateral no segundo tempo do amistoso contra o Japão, em junho. Vale lembrar que Danilo, da Juventus (ITA) foi o único jogador dessa posição convocado para as partidas. Na esquerda, Alex Telles deve ser o titular. Alex Sandro foi cortado por lesão.

​A escalação para o jogo com Gana deve ter: Alisson, Éder Militão, Marquinhos, Thiago Silva e Alex Telles; Casemiro, Lucas Paquetá e Neymar; Vini Jr, Raphinha e Richarlison.

“Gostaria de dizer que o estilo não é uma decisão minha. É característica dos jogadores de lado, dessa nova geração, dos técnicos das categorias de base que fizeram esses garotos amadurecerem, que fizeram esses jogadores jogar com expectativa, maturidade. É Matheus Cunha, Raphinha, Antony. Eu gosto de reconhecer o trabalho dos meninos. O Carlos Amadeu foi fundamental para o amadurecimento do Vinicius Junior. Também o Guilherme (Dalla Dea), Rogério Micale, André Jardine e o Paulo Victor”, disse o treinador.

