SELEÇÃO BRASILEIRA

Lateral-direito sofreu uma lesão no músculo adutor da coxa esquerda e não terá tempo para se recuperar antes da estreia do Brasil na Copa do Mundo.

Wesley está fora da Copa do Mundo de 2026. O lateral-direito da Roma sofreu uma lesão no músculo adutor da coxa esquerda durante a vitória do Brasil sobre o Egito e não terá tempo suficiente para se recuperar antes da estreia da Seleção. Especialistas apontam que esse tipo de problema costuma exigir semanas de tratamento.

O jogador sentiu dores durante a partida contra o Egito, neste sábado (6), e deixou o campo ainda no jogo. Em seguida, realizou exames de imagem. A ressonância magnética confirmou a lesão no adutor da coxa esquerda.

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A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) não informou o grau da lesão, fator que influencia diretamente no prazo de recuperação.

Entenda os diferentes graus da lesão

Segundo o médico especialista em medicina do esporte Carlos Eduardo Viterbo, as lesões musculares estão entre as mais comuns no futebol e se dividem em três níveis.

Grau 1: ocorre uma ruptura microscópica das fibras musculares. Embora não seja visível a olho nu, a ressonância magnética consegue identificar a lesão. A recuperação costuma levar de duas a quatro semanas.

Grau 2: apresenta ruptura parcial das fibras musculares, com comprometimento mais evidente. Nesse caso, o retorno normalmente acontece entre quatro e oito semanas.

Grau 3: caracteriza a ruptura total do músculo. Em algumas situações, pode exigir cirurgia. O período de recuperação supera oito semanas e pode chegar a três meses.

Copa do Mundo reduz chances de retorno

De acordo com Viterbo, mesmo quando a lesão não exige cirurgia e não compromete a carreira do atleta, o calendário curto de uma Copa do Mundo dificulta qualquer possibilidade de retorno em tempo hábil.

“Se o paciente voltar antes da recuperação, ele vai lesionar de novo. No primeiro movimento que exige explosão ou estiramento muscular maior, ele vai se machucar de novo”, explica o médico.

A lesão de Wesley é do mesmo tipo da sofrida por Neymar. Entretanto, o atacante iniciou o tratamento há mais tempo, o que ampliou suas chances de recuperação antes do torneio.

Por isso, o momento em que o tratamento começa faz diferença. Quanto mais cedo o atleta inicia a recuperação, maiores são as chances de voltar aos gramados dentro do prazo previsto.

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