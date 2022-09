Corpo de homem é encontrado com marca de tiro na cabeça no Tarumã

Manaus (AM) – O corpo de um homem foi encontrado, na manhã deste sábado (24), com marca de tiro no ramal da Lourdes, Vivenda do Pontal, no bairro Tarumã, na Zona Oeste de Manaus.

O corpo foi encontrado no ramal por moradores da área que foram pegar madeira, conforme informações da polícia. O cadáver em estágio avançado de decomposição.

Conforme a perícia, o homem estava com uma perfuração na cabeça causada por arma de fogo, que entrou pela bochecha e saiu pelo crânio.

O corpo foi removido ao Instituto Médico Legal (IML), onde passará por exame de necropsia.

