Manaus (AM) – Ozeias Mendes Brito, foi preso na manhã desta sexta-feira (23), apontado como o autor do homicídio contra a sua ex esposa, Maria José Braga de Souza, de 25 anos. A prisão ocorreu no bairro Redenção, na zona Oeste da capital.

O crime aconteceu em 2005. Na época, a vítima esteve desaparecida por alguns dias e posteriormente foi encontrada apenas a ossada, enterrada no quintal da residência da mãe de Ozeias. A delegada Deborah Barreiros, adjunta da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) explicou o crime.

“No dia do crime eles haviam discutido. Ela tentou sair de casa. Consta nos autos que ele perseguiu a vítima, que estava abrigada na casa de familiares. Ele bateu na vítima no meio da rua e a arrastando pelos cabelos. Naquele dia então ele entrou na casa dele com essa vítima, os vizinhos então ouviram ela gritar por socorro”, disse a delegada.

Ainda segundo a autoridade, os vizinhos informaram que após a briga do casal, Ozeias saiu da residência, e voltou horas depois e ateou fogo no quintal da casa. As chamas duraram toda a madrugada, os vizinhos chamaram a polícia.

“Quando a polícia chegou nesse imóvel, eles conseguiram entrar e visualizar o martelo e uma pá ensanguentada, e uma parte do terreno queimada. Começaram então a fazer a perícia no local e desenterraram uma ossada humana, os restos mortais que ele tentou ocultar”, explicou Déborah Barreiros.

Após 17 anos a polícia conseguiu realizar a prisão de Ozeias. Segundo a delegada, o criminoso não demonstrou arrependimento e ainda disse que “se sente redimido pois o crime aconteceu há muito tempo”.

Além deste caso, Ozeias também é acusado por outros crimes cometidos contra outras mulheres a qual ele se relacionou, de cárcere privado, sequestro, ameaças, lesões corporais. O homem era procurado da Justiça e agora está preso onde irá responder pelos crimes cometidos.

