Crianças brincam com isqueiro e ateiam fogo em seis casas no bairro Japiim em Manaus

Manaus (AM) – Três crianças estavam sozinhas em casa e brincavam com um isqueiro. Na brincadeira, elas atearam fogo no colchão do quarto onde estavam e o fogo se alastrou atingindo seis casas, sendo três de madeira e três de alvenaria. A fatalidade aconteceu na rua Natal, bairro Japiim, Zona Sul de Manaus, nesta segunda-feira (26).

Segundo informações preliminares dos vizinhos, quando eles perceberam que as crianças gritavam por causa do fogo, dois moradores arrombaram a porta da casa que estava trancada e as tiraram da residência a tempo. Não houve feridos.

Um dos moradores chegou a afirmar que os pais dos pequenos sempre foram irresponsáveis e sempre os deixaram sozinhos em casa.

O fogo atingiu totalmente três casas de madeira e três de alvenaria, parcialmente. Foto: Maiara Ribeiro

O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) esteve no local para apagar as chamas, que inicialmente foram controladas pela população. Os moradores usaram baldes com água para conter as chamas. O comandante do CBMAM, Altaci, deu detalhes da ocorrência.

“Nós chegamos rapidez evitando que o fogo se propagasse para outras residências. Nós não temos informações dos pais das crianças e já acionamos a Defesa Civil do município para dar assistência à família e também fazer a avaliação nas casas que foram parcialmente atingidas”, relatou.

De acordo com o chefe da Defesa Civil de Manaus, três famílias perderam tudo e serão encaminhas pela Secretaria da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc), onde receberão todo suporte necessário para auxiliá-las no que for necessário.

“A gente mandou abrir a igreja para conversar com as famílias e ver o que pode ser feito. A gente vai ver se tem algum lugar onde podem ficar pelo menos até a gente resolver se vamos ter que colocar em algum abrigo”, explicou.

Das seis famílias atingidas pelo incêndio, três delas são de baixa renda e viviam em estado de vulnerabilidade, segundo contaram os vizinhos. O morador João dos Anjos afirmou que as crianças sempre ficavam sozinhas na residência enquanto o pai saía para trabalhar e a mãe sumia. Quando a genitora chegava, às vezes somente pela manhã, mandava as crianças pedirem alimentos na casa dos vizinhos.

“A gente sempre dava pão ou algum alimento para elas porque são crianças e eu já perdi uma filha pequena, sei que se minha filha precisasse alguém poderia alimentar ela. Então, a gente se compadecia delas e dava. Agora os pais são irresponsáveis, principalmente a mãe que deixava as crianças sozinha”, relatou o morador.

Quando a mãe chegou ao local, os moradores quiseram agredi-la. Maiores informações serão esclarecidas com a perícia do Corpo de Bombeiros.

Confira o momento do fogo:

