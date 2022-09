Homem é preso condenado por estupro de vulnerável contra criança de 7 anos em Manaus

Manaus (AM) – Um homem de 44 anos foi preso na tarde desta segunda-feira (26), em cumprimento a mandado de prisão por condenação contra estupro de vulnerável contra uma criança de 7 anos. A prisão ocorreu na rua 26, no conjunto Amazonino Mendes, bairro Novo Aleixo, zona Norte da capital.

O homem foi condenado a uma pena de 9 anos e 2 meses de reclusão em regime fechado pelo crime ocorrido no dia 04 de agosto de 2016.

Além da prisão, o homem foi condenado a pagar o valor de R$ 10.000 (dez mil reais) à vítima por danos morais.

Segundo a autoridade policial, as equipes do 30º Dip receberam uma denúncia anônima por meio do disk denúncia (92 98409-3030), informando a localização do procurado.

“Após constatação da veracidade da informação e obtenção do mandado de prisão, determinei ao chefe de investigação Russiam, reunir a equipe e cumprir o mandado de prisão em desfavor do condenado no local informado na denúncia”, explicou o delegado.

O homem recebeu voz de prisão e posteriormente foi encaminhado para a unidade policial onde aguarda para ser submetido à audiência de custódia e em seguida será encaminhado ao Centro de Recebimento e Triagem (CRT), onde ficará à disposição da Justiça.

