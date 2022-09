Casal suspeito de assalto é espancado pela população na Zona Leste

Manaus (AM) – A população decidiu tentar fazer justiça com as próprias mãos, nesta segunda-feira (26), na rua Januacá, no bairro São José Operário, na Zona Leste de Manaus. Um casal, suspeito de assalto, acabou sendo espancado na localidade.

Testemunhas informaram aos policiais militares que o casal estava em uma motocicleta, possivelmente roubada, quando foi reconhecido por uma das vítimas. Eles estariam realizando uma série de assaltos naquela área da cidade.

A dupla foi alcançada e acabou apanhando da população. Eles tiveram ferimentos no rosto e escoriações pelos braços e pernas.

Os suspeitos foram socorridos pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ao Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, na Zona Leste de Manaus, onde receberam atendimento médico.

Após receberem alta, o casal foi apresentado no 14° Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foram adotados os procedimentos cabíveis. A polícia aguarda que as vítimas dos assaltos, supostamente realizados pela dupla, compareçam à unidade policial para formalizarem a ocorrência.

O casal deve responder por roubo e deve ficar à disposição da Justiça.

