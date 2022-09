Caminhoneiro morto em desabamento falava para a família sobre risco de ponte na BR-319

A esposa de Marcos, compartilhou com a equipe do Em Tempo, a última mensagem enviada por ele

Manaus (AM) – O caminhoneiro Marcos Rodrigues Feitosa, que tinha 39 anos, e foi uma das vítimas fatais no desabamento de uma ponte na rodovia federal BR-319 ocorrido nesta quarta-feira (28), já havia falado sobre o risco em pontes na estrada para a família. A afirmação é da esposa dele, Rainelma Gama, de 38 anos.

Em entrevista ao Em Tempo, Rainelma contou que Marcos sempre compartilhava fotos das viagens e que reclamava da estrutura da rodovia.

“Marcos sempre falava que haviam riscos na estrada. Ele mandava fotos da estrada que é escorregadia, da ponte que estava balançando, então a gente já tinha noção do perigo mas não imaginávamos que iria acontecer o pior. Meu marido era um homem trabalhador, era o braço direito do patrão dele. Ele trazia cargas de peixe para a capital” , relatou Rainelma.

Veja imagens enviadas por ele:

Marcos era considerado pela família um homem exemplar, extremamente amoroso com as três filhas. “Ele era um bom marido, um bom pai, amava as filhas. Ele não era de festas, não saia sozinho, ele sempre estava em família. Era do trabalho para casa e de casa para o trabalho, muito presente em nossas vidas. Peço Justiça das autoridades” declarou a esposa de Marcos em lágrimas na porta do IML.

Rainelma fez questão de compartilhar com a equipe de reportagem as fotos que eram tiradas pelo esposo durante as viagens e também a última conversa do casal. Marcos chegou a mandar umas fotos da travessia entre Manaus e Careiro da Várzea, antes de acessar a BR-319.

Veja o vídeo enviado por ele:

As últimas mensagens enviadas por ele, também foram divulgadas pela esposa. “Até mais tarde”, escreveu ele. Veja:

Imagem compartilhada pela esposa

O local do velório dele ainda não foi divulgado pelos familiares. O corpo deve passar por exame de necrópsia antes de ser liberado.

O acidente

Até o momento, 14 vítimas foram atendidas em unidades de saúde de Manaus e do município do Careiro Castanho. O Governo do Estado vai enviar balsas para fazer o deslocamento de carros no local, enquanto o Governo Federal trabalha na reconstrução da ponte.

O Instituto Médico Legal do Amazonas (IML) confirma a morte de três pessoas em decorrência do desabamento de uma ponte na BR-319.

Pelo menos 12 veículos afundaram com o desabamento da ponte na rodovia federal. Há relatos de pessoas submersas, por isso, equipes de mergulhadores do Corpo de Bombeiros estão no local. Mas ainda não houve localização das supostas vítimas.

