“Ouvi a ponte estalar e consegui correr “, diz esposo de vítima fatal de desabamento em ponte na BR-319

O esposo da vítima, José Carneiro, de 57 anos estava com ela no momento em que o acidente ocorreu

Manaus (AM) – Familiares da servidora pública Maria Viana Carneiro, que tinha 66 anos e foi uma das vítimas do desabamento da ponte na rodovia federal BR-319 estiveram na noite desta quarta-feira (28), no Instituto Médico Legal (IML) realizando a liberação do corpo dela. Muito abalados emocionalmente, eles conversaram com a imprensa e deram detalhes do acidente.

O esposo da vítima, José Carneiro, de 57 anos, estava com ela no momento em que o acidente ocorreu. A servidora pública aposentada estava vindo de Manaus com destino ao sítio onde morava no quilômetro 25 da estrada do município de Autazes.

“Estavamos seguindo para o sítio e a ponte já estava interditada para veículos grandes passarem mas tinha um caminhão impedindo a passagem de todos. Descemos para ver o que estava acontecendo e a Maria ficou conversando com o pessoal. Eu ouvi a ponte estalar, consegui correr e me segurar no barranco. Foi tudo muito rápido, ela morreu logo depois da queda” , relatou o esposo.

O filho de Maria, Paulo Magno, de 48 anos, lamentou a morte da mãe e pediu que as autoridades investiguem o acidente.

“Era grave o que estava acontecendo naquela ponte, mas nenhuma autoridade fez nada. Jogaram apenas barro e isso não resolveu nada. Precisou essas pessoas morrerem para abrirem os olhos. Clamamos por Justiça pois isso não pode ser omisso, foram três pessoas mortas, mas poderiam ser mais” , destacou Magno.

O filho da vítima falou, ainda, do quanto a mãe era amorosa com os cincos filhos e que deixará saudades.

“Minha mãe era uma mulher batalhadora, que amava os filhos. Ela tirava de si para dar pros filhos, um amor de pessoa que vai deixar muitas saudades. Ela já estava aproveitando a vida e infelizmente agora a perdemos” , concluiu o filho.

O corpo de Maria chegou na sede do IML por volta das 19h, juntamente com os corpos de Marcos Rodrigues Feitoza, que tinha 39 anos, e Rômulo Augusto de Morais Pereira, que tinha 36 anos. Serão realizados os exames de necrópsia e em seguida os corpos serão liberados aos familiares para velório e sepultamento.

Sobre o acidente

O governador Wilson Lima se solidariza às vítimas e determinou a instalação de um Comitê de Resposta Rápida para coordenar as ações de resgate. Foi disponibilizada toda a estrutura do Estado com equipes da Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM), Corpo de Bombeiros, Defesa Civil e Secretária de Estado de Saúde (SES-AM) que estão no local, com mergulhadores e ambulâncias de suporte avançado.

Até o momento, 14 vítimas foram atendidas em unidades de saúde de Manaus e do município do Careiro Castanho. O Governo do Estado vai enviar balsas para fazer o deslocamento de carros no local, enquanto o Governo Federal trabalha na reconstrução da ponte.

O Instituto Médico Legal do Amazonas (IML) confirma a morte de três pessoas em decorrência do desabamento de uma ponte na BR-319.

Pelo menos 12 veículos afundaram com o desabamento da ponte na rodovia federal. Há relatos de pessoas submersas, por isso, equipes de mergulhadores do Corpo de Bombeiros estão no local. Mas ainda não houve localização das supostas vítimas.

O Governo do Estado salienta que o atendimento às vítimas e a busca de possíveis desaparecidos está em curso e, por enquanto, não há mais informações confirmadas.

Leia mais:

Ponte na BR-319 desaba e população denuncia falta de infraestrutura

Dentista que atuava em Autazes é uma das vítimas de trágico acidente na BR-319

Impacto ambiental pode transformar a Amazônia em berço de novas doenças