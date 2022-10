Com gritos de ‘olé’, Del Valle domina e São Paulo e amarga vice da Sul-Americana

Córdoba (ARG) – O sonho do título ficou no quase! O São Paulo foi a Córdoba enfrentar o Independiente del Valle-EQU na final da Copa Sul-Americana e foi derrotado por 2 a 0, no estádio Mário Kempes, em Córdoba (Argentina). Lautaro Díaz e Favarelli marcaram os gols dos equatorianos, e frustraram o Tricolor, que ficou com o vice.

O São Paulo entrou em campo com força máxima em busca da taça, mas fez um primeiro tempo abaixo do esperado e sofreu um gol com apenas 12 minutos de jogo.

Diego Costa tentou cortar, mas falhou. A bola ficou com Favarelli, que acionou Lautaro Díaz para bater cruzado e abrir o placar para o Independiente del Valle.

O time de Rogério Ceni tentou correr atrás do prejuízo em Córdoba. Mas Alison e Calleri erravam quase tudo que tentavam. Poucos minutos depois de sofrer o gol, Luciano deu bom passe para o camisa 9 do Tricolor tentar o empate, mas o argentino bateu fraco e o goleiro adversário defendeu sem dificuldades.

Segundo tempo

O Tricolor voltou para a etapa complementar sem alterações. Logo no primeiro lance, Calleri tirou tinta da trave em chute forte. Na sequência, o argentino tentou mais uma vez em cobrança de falta na segunda trave que ninguém completou.

O São Paulo nitidamente voltou melhor, e tentava chegar à meta adversária através de troca de passes no meio-campo. Mas foi o Del Valle quem foi às redes mais uma vez.

Aos 21 minutos, após lançamento nas costas da zaga, Faravelli infiltrou sozinho e marcou o segundo.

Depois do segundo gol, o Tricolor sentiu o nervosismo e pouco foi eficiente. Nos minutos finais, Diego Costa e Calleri ainda foram expulsos, quando não dava mais para o São Paulo. O Del Valle ficou com a taça da Sul-Americana e está garantido na Libertadores de 2023.

*Com informações de Lance

