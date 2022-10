Corpos são encontrados dentro de lixeira no Centro de Manaus

As vítimas, do sexo masculino, aparentam ter entre 25 e 30 anos

Manaus (AM)- Em pleno domingo de eleições e grande movimentação de pessoas pela cidade, os corpos de dois homens, ainda não identificados, foram encontrados em uma lixeira pública na rua Luiz Antony, nas proximidades da área conhecida como “Bairro do Céu”, no Centro de Manaus.

As vítimas aparentam ter entre 25 e 30 anos. Elas foram encontradas por populares, enroladas em sacos práticos pretos, com as mãos amarradas, marcas de torturas e tiros na cabeça.

“Passamos agora pelas 9h e viu o que parecia corpos enrolados. Isso tá acontecendo demais aqui e chamamos a polícia, mas não vimos nada. Acho que mataram em algum lugar e jogaram aqui”, disse Maria Ferreira, de 23 anos.

Os Policiais Militares estiveram no local para a ocorrência. Segundo o tenente Valentim, os corpos possuem marcas da crueldade relacionada ao crime organizado no Amazonas.

“Recebemos a denúncia anônima e viemos apurar. Ao que tudo indica isso foi execução. Corpos amarrados, parecem que torturados e com tiros na cabeça”, disse a perícia.

Os dois corpos foram removidos e encaminhados a sede do Instituto Médico Legal (IML) na Cidade Nova, para identificação. Imagens de câmeras segurança da área devem ajudar a Polícia Civil na investigação.

Características físicas

As vítimas possuem tatuagens com nomes de mulheres com nomes Grazy e Maria do Socorro. Um estava trajando uma bermuda verde e amarela e o outro uma camisa escura e bermuda azul.

Edição Web: Bruna Oliveira

