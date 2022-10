Motorista de app e passageiro são executados a tiros no Japiim

Manaus (AM) – O motorista de aplicativo de mobilidade urbana Eli Pinheiro de Souza Júnior, que tinha 33 anos, e o passageiro dele, o feirante Erivan Gomes Cabral, de 53 anos, foram brutalmente executados a tiros na noite desta sexta-feira (30), por volta das 20h, na avenida General Rodrigo Otávio, no bairro Japiim, na Zona Sul de Manaus. O crime chocou os familiares das vítimas.

De acordo com testemunhas, os dois estavam em um veículo modelo Hyundai HB20, de cor branca, seguindo sentido Bola do Coroado, quando indivíduos em um veículo supostamente modelo Chevrolet Ônix, de cor preta, se aproximaram e efetuaram vários disparos de arma de fogo. Ao serem atingidos, o motorista do veículo acabou perdendo o controle da direção e colidiu contra um container.

Os criminosos fugiram sem serem identificados. O carro ficou manchado de sangue e equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) atestou o óbito dos dois.

“Fomos acionados com a informação que haveriam dois alvejados dentro do veículo e confirmamos a ocorrência. Segundo os familiares, Erivan era feirante, trabalha em um box na Feira do Japiim, já o Eli era motorista de aplicativo. Não podemos afirmar ainda a motivação do crime, agora é a Polícia Civil que investigará o caso” , destacou o tenente Jesus da 3° Companhia Interativa Comunitária (Cicom).

No local, familiares das vítimas encontram-se bastante abalados emocionalmente. Eles não conseguem entender o porquê do crime ter ocorrido.

O local foi isolado pela Polícia Militar para atuação das demais equipes competentes. Profissionais do Departamento de Polícia Técnico-Científica estão a caminho e irão analisar a cena do crime, além de realizarem a contagem dos disparos que atingiram as vítimas.

A motivação do crime será investigada pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. Câmeras de segurança da via pública devem ajudar a polícia no trabalho de investigação.

Leia mais:

“Justiceiro” persegue e mata suposto ladrão no ramal do Acará

Em nove meses, mais de 70 animais são resgatados em situação de maus-tratos em Manaus

Mulher é encontrada morta e com vísceras expostas dentro de casa em Manaus