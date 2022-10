Homem é morto com seis tiros e criança é baleada em ataque criminoso em Manaus

Manaus (AM) – Um homem, até o momento não identificado, foi morto a tiros e uma criança baleada durante um ataque criminoso, na noite de domingo (2). O fato aconteceu na rua Sucuri, no bairro Cidade de Deus, na zona Norte da capital.

De acordo com as informações preliminares repassadas à polícia, o homem estava caminhando na rua segurando a criança no colo, quando criminosos armados se aproximaram e abordaram a vítima, ordenando que ele deixasse a criança no chão.

Ainda conforme as informações, o homem se recusou a soltar a criança, portanto, os criminosos iniciaram a série de disparos. Ele foi atingido com 6 tiros, e a criança foi baleada. Após a ação criminosa, os assassinos fugiram sem serem identificados.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e ao chegar no local apenas constatou a morte do homem. A criança foi socorrida e encaminhada para uma unidade de saúde. Não há informações sobre o estado de saúde dela.

O corpo da vítima foi removido e levado para o Instituto Médico Legal (IML). A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) deve investigar o caso.

