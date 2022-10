Manaus (AM) – Recheada de pontos turísticos, Manaus é um dos principais destinos das pessoas que buscam ter um maior contato com a natureza e, principalmente, com a Floresta Amazônica. Conhecida como Paris dos Trópicos, a capital amazonense surpreende com a infinidade de opções voltadas para o turismo que valoriza as belezas locais.

Em homenagem ao 353º aniversário de Manaus, celebrado no dia 24 de outubro, o portal Em Tempo preparou uma série de reportagens com o intuito de exaltar os pontos turísticos que fazem parte da cultura e do turismo local, e que são indispensáveis no roteiro de quem pretende visitar a Paris dos Trópicos ou de quem é daqui e quer conhecer mais sobre o lugar.

Esporte, lazer e turismo em um só lugar. Localizada às margens do rio Negro, o Complexo Turístico da Ponta Negra é um dos principais e mais belos cartões-postais da cidade. Por ser uma cidade conhecida pelas altas temperaturas, o manauara não poderia ficar sem ter acesso a uma praia gratuita. A Praia da Ponta Negra é um passeio imperdível para quem deseja se refrescar nas águas frias do Rio Negro.

Com um extenso calçadão, iluminação noturna, anfiteatro e espaços ao ar livre, oferece aos seus visitantes confortos como estacionamento e restaurantes com comidas típicas, o que faz da praia um complexo turístico moderno e completo.

Há alguns anos, o local funcionava apenas quando o nível das águas estava mais baixo, mas atualmente funciona diariamente. O local conta com atrações para toda a família e o calçadão é bastante frequentado por moradores locais e turistas durante o dia e noite.

De acordo com a historiadora e psicóloga Liviane Azevedo Cativo, de 32 anos, esse alto comparecimento ao local acontece em decorrência do ponto turístico ser a única praia banhável em perímetro urbano de Manaus. Além disso, a historiadora relembra que antigamente os igarapés também eram considerados áreas de lazer e pontos de encontro.

“A população tem uma certa facilidade de acesso de ônibus. Lembro que um tempo atrás existia o Passe Livre de ônibus aos domingos para quem ia a Ponta Negra e, nesse momento, víamos mais pessoas de outras zonas da cidade acessando o local e, inclusive, no domingo de eleições houve uma maior quantidade de pessoas por lá. Acredito que para o acesso à Praia da Ponta Negra ser mais democratizado existem algumas ações a serem feitas“, pontuou.

Na década de 60, dar um mergulho na Ponta Negra não era tão fácil como parece atualmente. Os manauaras precisavam pegar uma embarcação, um dos pontos de partida era o Porto de São Raimundo. Com o passar dos anos, a praia foi se modernizando, mas em 2009, um projeto de revitalização foi apresentado ao Ministério do Turismo, e a população manauara ganhou o Complexo Turístico da Ponta Negra.

A urbanização e o aterramento da Praia da Ponta Negra deram novos ares à região, que ganhou diversos equipamentos, como um calçadão, jardins, mirante, anfiteatro e diversas vagas de estacionamento.

Com o intuito de promover a prática esportiva, o projeto Faixa Liberada, uma iniciativa da Prefeitura de Manaus por meio da Subsecretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer (Semjel), é realizado nas quartas-feiras (das 17h às 21h), e aos domingos (8h às 12h).

O projeto consiste na liberação de uma das faixas da Avenida Coronel Teixeira, no perímetro que compreende a rotatória em frente à entrada do Tropical Hotel e a rotatória próxima à avenida do Turismo, no sentido bairro/Centro, para que os pedestres façam atividades físicas e aproveitem o momento de lazer.

Muitos dos permissionários que fazem da Ponta Negra o seu local de trabalho, enxergam no projeto uma oportunidade da fazer o seu “ganha-pão” para agradar turistas e frequentadores assíduos, como é o caso do empreendedor Patrik Sérgio de Aguiar, de 48 anos.

Formado como técnico em mecânica, Patrik começou a trabalhar na Ponta Negra como uma renda auxiliar a partir de 2013 e logo enxergou na atividade a única profissão que queria manter. O empresário trabalha com o aluguel de bicicletas e triciclos para a prática durante os dias de Faixa Liberada e no decorrer da semana.

Patrik participou da concorrência pública para permissionários que buscam explorar comercialmente o Complexo Turístico da Ponta Negra. A Prefeitura de Manaus reforça ainda o compromisso em garantir tratamento isonômico a todos os que queiram explorar atividade comercial em espaços públicos, seguindo as regras da lei geral de licitações e da própria Constituição Federal.

“Hoje em dia, aqui é a minha única renda. Vivo exclusivamente disso aqui. Sou permissionário, ganhei a licitação em 2016 e é algo que me dá muito prazer em trabalhar por causa do ambiente salutar, que me sinto muito seguro e fora a beleza, é tudo sempre muito lindo e me proporciona muito prazer sempre. Vejo a Ponta Negra como um ambiente agradável e familiar, isso me atrai muito“, detalhou.

O sentimento é o mesmo do empresário do ramo de brinquedos infláveis Irineu Pedro Tauscher, de 55 anos. Para ele, a qualidade de vida proporcionada pelo Complexo Turístico da Ponta Negra é um dos principais benefícios de trabalhar no ambiente ao ar livre.

Para o empresário, trabalhar no local – que pode ser considerado um oásis em meio ao tumulto da capital amazonense – é uma das melhores experiências que tem vivenciado.

“Para mim trabalhar na Ponta Negra é sempre muito agradável, pois é de onde eu tiro o meu sustento e da minha família. Além disso tudo, é um espaço muito bom de trabalhar por conta das áreas do calçadão que você pode passear com a sua família e o pôr do sol que, na minha opinião, é o mais bonito do Brasil“, explicou.

Praticante do patins desde os 9 anos de idade, a consultora de vendas Juliana Serra, de 23 anos, deu uma pausa na prática aos 13 anos. Após passar por algumas crises de ansiedade, buscou fazer coisas que realmente gosta e, a partir disso, passou a enxergar a modalidade como uma terapia e o Complexo Turístico da Ponta Negra como um consultório.

“Costumo patinar duas vezes na semana ou sempre que estou livre. É algo terapêutico. Gosto demais da paisagem e por ser um lugar que une todas as classes sociais seja somente para correr, passear com a família, praticar algum esporte ou, até mesmo, dar um mergulho no rio. Lembro de um dos momentos mais lindos que já vi lá que foi uma criança aprendendo a andar de bicicleta. Vi quando a mãe dela soltou ela e só depois percebeu que já estava andando sozinha. Foi lindo“, comentou.

Skate Park, academia ao ar livre, quadras de streetball

Com o intuito de proporcionar mais equipamentos de lazer e prática desportiva à população, o Complexo Turístico da Ponta Negra também oferece espaços como o Skate Park, academia ao ar livre e quadras de streetball – basquete de rua.

Visando estimular a prática do esporte e de outros programas, como o “Manaus Esportiva”, o complexo turístico Ponta Negra, localizado na zona Oeste da capital amazonense, passou por reformas nos espaços do Skate Park e academia ao ar livre. As obras foram executadas pela Subsecretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer (Semjel).

Recentemente, a tradicional pista de skate park da Ponta Negra recebeu grafismos e terá escritores de grafite para finalizar as artes, dando mais vida e colorido ao espaço.

A academia ao ar livre conta com equipamentos como simulador de caminhada, alongador, esqui duplo, simulador de cavalgada, exercitador de pernas e outros aparelhos para acesso aos frequentadores em busca de exercícios físicos.

Nas proximidades do mirante 1, a Prefeitura está implantando duas áreas que vão funcionar como quadras de streetball (basquete de rua), também em espaço aberto para prática urbana dos adeptos da modalidade. Com as duas quadras os amazonenses e visitantes vão poder ganhar liberdade para criar e improvisar jogadas.

Eventos

Além dos inúmeros atrativos, o Complexo Turístico da Ponta Negra também é palco de inúmeros eventos culturais gratuitos. Nas vésperas da Copa do Mundo 2022, no Qatar, é importante relembrar o evento Fifa Fan Fest, que foi realizado em 2014 e trouxe shows nacionais e locais gratuitos, além de transmissão de todos os jogos da Copa do Mundo no Brasil.

Foram programadas 13 atrações nacionais nos dias de jogos da Seleção Brasileira e mais de 30 artistas locais se apresentaram no palco do anfiteatro. A Fan Fest foi embalada por diversos ritmos, além de uma programação artístico-cultural, esportes de aventura e atividades oferecidas pelos patrocinadores do evento.

Em 2019, a 22ª edição do “Boi Manaus” reuniu mais de 65 mil brincantes no Complexo Turístico Ponta Negra, que ao som do ritmo amazônico “dois pra lá, dois pra cá” celebraram juntos os 350 anos da capital do Amazonas.

Conhecida pelo maior réveillon da região Norte, anualmente, parte da população manauara se reúne na Ponta Negra para comemorar a chegada do Ano Novo. O anfiteatro é palco de shows locais e nacionais e as pessoas se concentram na faixa de areia para apreciar o show pirotécnico de, em média, 10 minutos.

História da Praia da Ponta Negra

Inicialmente habitada pelos Manaós, um grupo indígena que deu origem ao nome da cidade, a Praia da Ponta Negra possui uma infraestrutura que a transformou, em um dos principais pontos turísticos da cidade e ponto de encontro de pessoas de todas as idades.

Construído na década de 90, o complexo de lazer da Ponta Negra modernizou cerca de 2 km da orla do rio Negro, no extremo oeste da cidade, dotando este espaço com quadras de esportes, bares e diversos outros serviços. Porém, sem receber qualquer tipo de manutenção durante os anos seguintes, o local foi se deteriorando pouco a pouco até ficar quase que completamente abandonado. Um contraste gritante quando pensamos que o complexo está localizado no bairro mais nobre de Manaus, com seus luxuosos edifícios residenciais.

Em meados dos anos 2000, na gestão do então prefeito Amazonino Mendes, a região passou por uma enorme reforma e foi totalmente reurbanizada, entre as novidades da reforma destacam-se o novo calçadão com pedras portuguesas, inspirado no piso do Largo de São Sebastião, escadaria, anfiteatro, passarela, praça na rotatória com chafariz e espelho d’água, com fonte que funciona com música e iluminação a LED, além de três mirantes com vista para o rio Negro na Praça da Marinha. A Ponta Negra ganhou ainda novos estacionamentos e jardins.

Pauta e edição Web: Bruna Oliveira

