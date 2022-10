Confira as mais de 50 atrações da ‘Feira do Tururi’

A “Feira do Tururi” terá início no dia 12 de outubro e vai até o dia 20, na alameda do Samba, das 18h à meia-noite

Manaus (AM) – A Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult) anuncia mais de 50 atrações para a “Feira do Tururi”, esquenta do maior “Boi Manaus” de todos os tempos que acontecerá nos próximos dias 21, 22 e 23/10, no Centro de Convenções de Manaus, o sambódromo, na zona Centro-Sul da cidade.

A “Feira do Tururi” terá início no dia 12 de outubro e vai até o dia 20, na alameda do Samba, das 18h à meia-noite. Mais de 50 apresentações vão ocorrer ao longo dos sete dias de circuito cultural. Os tururis serão comercializados no valor de R$ 30, que darão acesso às três noites para brincar com o “Boi Elétrico”.

Na programação estão o grupo A Toada, PA Chaves, Fábio Casagrande, Márcia Novo, Edilson Santana, Arlindo Neto, Prince do Boi, Boi Brilhante, Boi Corre Campo, Boi Garanhão e muito mais. Veja as atrações no quadro de programação.

Programação

Quarta-feira – 12/10

Todos os artistas e mais os grupos de danças e torcidas

Quinta-feira 13/10

Grupo a Toada – 20h às 20h30

Kamayurá – 20h às 21h

Felipe Jr – 21h às 21h30

Intervalo – 21h30 às 21h50

Klinger Jr – 21h50 às 22h20

Fábio Casagrande -22h20 às 23h

Sexta-feira – 14/10

Luciano Araújo – 20h às 20h30

Luanita Rangel – 20h30 às 21h

P.A Chaves – 21h às 21h30

Intervalo – 21h30 às 21h50

Carlinhos do Boi – 21h50 às 22h20

Mara Lima – 22h20 às 23h

Sábado – 15/10

Dennis Martins o Príncipe da toada – 20h às 20h30

Aciro Neto – 20h30 às 21h

Carlos Batata – 21h às 21h30

Intervalo – 21h30 às 21h50

Arlindo Neto – 21h50 às 22h20

Batucada e Leonardo Castelo – 22h20 às 23h

Domingo – 16/10

Grupo Kboclos – 20h às 20h30

Edilson Santana – 20h30 às 21h

Prince do Boi / Fabiano Neves – 21h às 21h30

Intervalo – 21h30 às 21h50

Márcia Siqueira – 21h50 às 22h20

David Assayag – 22h20 às 23h

Segunda-feira – 17/10

Neném do Boi – 20h às 20h30

Grupo Kuarapi – 20h30 às 21h

Wilson Nobre – 21h às 21h30

Intervalo – 21h30 às 21h50

Márcia Novo – 21h50 às 22h20

Cesar Pinheiro – 22h20 às 23h

Terça-feira -18/10

Jardel Bentes – 20h às 20h30

Wanderson Rodrigues – 20h30 às 21h

Robson Jr – 21h às 21h30

Intervalo – 21h30 às 21h50

Helen Veras – 21h50 às 22h20

Jr Paulain – 22h20 às 23h

Quarta-feira – 19/10

Boi Brilhante – 20h às 20h30

Boi Corre Campo – 20h30 às 21h

Boi Garanhão & Patrick Monteiro – 21h às 21h30

Intervalo – 21h30 às 21h50

Patrick Araújo – 21h50 às 22h20

Israel Paulain – 22h20 às 23h

Quinta-feira 20/10

Rei Azevedo e Toada de Roda – 20h às 20h30

Curumins da Baixa – 20h30 às 21h

Canto da Mata – 21h às 21h30

Intervalo – 21h30 às 21h50

Edmundo Oran – 21h50 às 22h20

Sebastião Jr – 22h20 às 23h

Paulinho Viana & Marujada de Guerra – 23h a 00h

Grupos de danças

CDC / Caprichoso

Trump do Caprichoso

Garantido Show

Somos um Show

Torcidas

Raça Azul

FAB – Força Azul e Branca

Comando Garantido

