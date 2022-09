Quer vender alimentos na Feirinha do Tururi 2022? Saiba como deve fazer

Manaus (AM) – A Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult) torna pública a seleção para operação de venda de alimentos pela iniciativa privada, de forma onerosa, na Feirinha do Tururi 2022, que acontecerá no período de 12 a 20 de outubro, das 18h à meia-noite, na avenida do Samba, Flores, zona Centro-Sul.

O Edital de Chamamento Público n° 018/2022, que foi publicado no Diário Oficial do Município (DOM), edição 5.432, está disponível no site http://manauscult.manaus.am.gov.br, na aba “Editais”. Os interessados, que podem ser pessoas físicas ou jurídicas, deverão protocolar sua inscrição até o dia 5/10/2022, no Protocolo da própria sede da Manauscult, de segunda a sexta, das 8h às 17h.

A praça de alimentação da Gastronomia Criativa da Feirinha do Tururi, que disponibilizará até 15 vagas, vai selecionar proponentes das seguintes categorias: “Food Bike”, “Carrinhos Ambulantes” e “Barracas”. Todos os pratos de comida, salgados e doces comercializados deverão ter o valor mínimo de R$ 5 e máximo de R$ 17.

Foto: divulgação/Semcom

Gastronomia Criativa

Como forma de manter aquecido o setor da economia criativa, especificamente, a parte da gastronomia criativa local, a Manauscult, tem disponibilizado em seus eventos, por meio de chamadas públicas, espaços temporários: as praças de alimentação montadas com estrutura de food bike, carrinhos ambulantes e barracas, com equipamentos culinários para o preparo e comercialização de comidas criativas, ou seja, alimentos servidos em pequena quantidade, para consumo individual, sem que haja a necessidade de pratos e talheres, de modo prático.

Para um melhor ordenamento e fortalecimento da identidade gastronômica local, a Manauscult tem estabelecido critérios à concessão, utilização e funcionamento desses espaços para a operação de venda de alimentos criativos, como: churros gourmet, pipoca express, crepes, pizzas, tapiocas, farofas, sorvete na chapa, sorvetes, dindim, rala-rala, caldos e sopas, doces e salgados, sanduíches, cachorro-quente, paletas, açaí frozen e suco natural.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Prefeitura finaliza participação na ‘Abav Expo’, em Pernambuco, com foco na divulgação do destino Manaus

Estande da Prefeitura de Manaus é destaque no primeiro dia da feira da ‘Abav Expo & Collab 2022’

Skatistas contam histórias de superação por meio do esporte em Manaus