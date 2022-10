Prefeitura de Manaus entrega materiais esportivos para times de flag football

O flag football é uma modalidade esportiva derivada do futebol americano, e o objetivo em ambos é o mesmo: avançar a bola pelo território adversário e alcançar a zona final para marcar pontos, no caso, touchdowns.

Manaus (AM) – A Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação Manaus Esporte (FME), entregou materiais esportivos para seis times de flag football da capital amazonense, na noite da última quarta-feira, 5, no campo do Buracão. A ação faz parte de mais uma etapa do projeto “Esporte na Comunidade”. O objetivo da gestão municipal é contribuir para o desenvolvimento da modalidade na capital.

De acordo com a assessoria, entrega foi realizada a equipes da modalidade, sendo cinco masculinas (Ajuricaba Warriors, Manaus Christian Cavaliers, Manaus FA, Amazon Black Hawks e Fae Flag Football) e quatro femininas, entre elas, a Valkyrias Flag Football, principal expoente da modalidade no estado.

O diretor-presidente da Fundação Manaus Esporte, Aurilex Moreira, que, durante o evento, conversou com os representantes das equipes, falou sobre a iniciativa.

“O flag football é um esporte que tem crescido bastante em Manaus, revelando atletas e tendo equipes se destacando em competições nacionais. É uma determinação do prefeito David Almeida que o programa “Esporte na Comunidade” atenda o maior número de esportes possível, e tendo sido realizado um levantamento para que possamos atender a maioria dos esportes praticados em Manaus. Além disso, a Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação Manaus Esporte, ainda implantará outros programas para seguir apoiando a prática do esporte na nossa cidade”, destacou.

Desenvolvimento do flag football

O presidente do Ajuricaba Warriors, Nazareno Mendonça, falou sobre o desenvolvimento da modalidade em Manaus e no Amazonas e agradeceu a gestão municipal pelo apoio, que já tem surtido efeito.

“Este foi um ano muito importante e de muito crescimento do estado do Amazonas no flag football. Tivemos nosso primeiro training camp regional, que é um treinamento que os atletas fazem para poder compor a seleção principal, e nós tivemos dois atletas do Norte que foram convocados. E as Valkyrias foram campeãs brasileiras este ano, então o ano de 2022 tem sido muito bom para o nosso esporte. Com o apoio da prefeitura, estamos conseguindo alcançar mais atletas, tanto masculino quanto feminino, e só temos a agradecer por essa ajuda, e tenho certeza que o ano de 2023 vai ser ainda melhor”, pontuou.

Atual campeã brasileira com as Valkyrias e convocada para a Seleção Brasileira junto a outras seis atletas da região Norte, a lançadora Kricia Cavalcante ressaltou o destaque que a cidade e o estado ganharam após o título nacional e comentou sobre o papel da equipe já consagrada para o desenvolvimento da modalidade.

“Atualmente, estamos invictas desde o início dos campeonatos oficiais, somos o time mais sólido. Este ano conseguimos chegar à elite do flag feminino no Brasil. Além disso, incentivamos e apoiamos os demais times, passando um pouquinho da nossa experiência e compartilhando nosso conhecimento com os demais times, para que justamente consigamos evoluir juntos”, declarou a jogadora.

Após a temporada nacional, as equipes masculinas e femininas se preparam para a disputa do Campeonato Amazonense da modalidade, que começa no dia 27 de novembro.

O flag football

O flag football é uma modalidade esportiva derivada do futebol americano, e o objetivo em ambos é o mesmo: avançar a bola pelo território adversário e alcançar a zona final para marcar pontos, no caso, touchdowns.

À primeira vista, a maior diferença entre os dois esportes é a ausência dos equipamentos de proteção presentes no futebol americano.

No flag football, não é preciso derrubar e nem atingir o adversário para parar uma jogada e impedir o avanço do adversário, basta retirar uma das fitas que os atletas usam presas na cintura. Por esse motivo, para jogar não é necessário usar todo aquele equipamento de proteção que os atletas de futebol americano usam.

Atualmente, existem campeonatos masculinos e femininos por todo o Brasil. Campeonatos estaduais, torneios abertos de final de semana e também um tradicional campeonato nacional.

Em Tempo, com informações da assessoria.

