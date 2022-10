Benjamin Constant recebe 1,5 mil luminárias de LED do governo do Amazonas

A balsa com 300 toneladas de equipamentos saiu de Manaus no dia 21 de setembro com destino ao Alto Solimões.

Manaus (AM) – Encontra-se na cidade de Benjamin Constant (a 1.121 quilômetros de Manaus) a embarcação contendo 1,5 mil luminárias de LED, veículos e outros materiais para início da modernização da iluminação pública na cidade.

Os novos equipamentos, modernos e mais eficientes, vão substituir as lâmpadas a vapor de mercúrio, vapor metálico, vapor de sódio e mistas, que são usadas atualmente. O programa é executado pela Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE) do Governo do Amazonas e já está alcançou 18 municípios amazonenses.

A balsa com 300 toneladas de equipamentos saiu de Manaus no dia 21 de setembro e percorreu os rios Negro e Solimões por 10 dias até chegar a Tabatinga, onde ficou parte da carga. De lá, os materiais seguiram em outra embarcação para Benjamin Constant, localizado na fronteira com o Peru.

No Alto Solimões, os trabalhos já começaram em Tabatinga e agora terão início em Benjamin Constant, a partir do desembarque e montagem dos equipamentos.

Conforme o coordenador executivo em exercício da UGPE, Leonardo Barbosa, a nova tecnologia irá transformar o visual da cidade. “As luminárias de LED farão a diferença no dia a dia de quem vive nessa região de fronteira, além de garantirem mais eficiência energética e economia aos cofres públicos dos municípios”, salienta.

O diretor operacional da empresa Avanço Construções, Anderson Bittencourt, explica que o nível dos rios influencia na logística dos trabalhos. “Levamos em consideração os períodos de cheia e vazante e Benjamin Constant está agora no período de vazante, então o nível dos rios influencia diretamente na navegação e, consequentemente, na duração do percurso até o destino”, conta o engenheiro da empresa que realiza os serviços.

O programa de modernização da iluminação pública já foi concluído na área urbana de 13 municípios e 22 comunidades rurais.

Os serviços estão em andamento em Beruri, São Gabriel da Cachoeira e Tabatinga. Até o final deste ano, serão alcançados 27 municípios, no total, em todas as calhas do Amazonas.

Com informações da assessoria

Leia Mais:

Moradores de Tabatinga e Benjamin Constant reafirmam compromisso com Roberto Cidade

Wilson Lima diz que atuou para melhorar abastecimento de água em Benjamin Constant

Sistema de Abastecimento de Água será construído em Benjamin Constant