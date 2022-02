BBB22: Após Lucas errar pronome, Natália apoia o brother e chama Linn de “ele”

A sister se corrigiu ao perceber o descuido no tratamento à colega de confinamento e aconselhou o brother: "Isso é muito pequeno"

Após o Lucas e a Linn da Quebrada se desentenderem durante a festa do líder no Big Brother Brasil (BBB22) na madrugada de quinta-feira (24), devido o brother chamar a artista pelo pronome masculino, o atual líder resolveu se desabar com Natália, que acabou dando apoio ao “Barão da Piscadinha”.

Preocupado com a imagem, Lucas decidiu desabafar com Natália sobre o ocorrido. “Uma hora que eu fui chamar você e ela para dançar e tal… Não sei, acho que falei ‘vocês dois’, não sei cara”, contou. O Barão da Piscadinha disse se sentir mal pela situação e acreditar que a sister estaria chateada com ele. Ao aconselhar o colega de confinamento, a designer de unhas acabou cometendo uma gafe, e também errou a maneira de se referir à Lina.

“Vocês dois? Mas também me incluindo. Assim, eu acho que ela não ia ficar chateada por isso não. Ela falou que ficou um pouco chateada por isso?”, questionou Natália.

Bissoli então pediu que a amiga não contasse nada à Linn ou Jessilane, pois ele lidaria com a situação sozinho. “Então, conversa com ele”, respondeu Natália, se corrigindo rapidamente: “Ela… sem estar bêbado”.

Natália terminou o papo apoiando Lucas e suavizando a situação. “Isso é muito pequeno, não que seja pequeno, mas ao meu ver é um pouco pequeno porque eu estou incluída. Então você não falou na maldade para ela. Você estava bêbado e tal, talvez nem entendeu a situação”, defendeu a mineira.

* Com informações do site Metrópoles

