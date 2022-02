Ônibus do Bahia é atingido por bomba antes de confronto pela Copa do Nordeste

Tricolor vai enfrentar o Sampaio Corrêa, pela Copa do Nordeste. Goleiro Danilo Fernandes foi encaminhado para o hospital

Na noite desta quinta-feira (24), as redondezas da Arena Fonte Nova, em Salvador, na Bahia, ganharam tons de guerra. O ônibus que levava a delegação do Bahia para o confronto contra o Sampaio Corrêa, pela Copa do Nordeste, foi atingido por uma bomba. O goleiro Danilo Fernandes foi quem mais se feriu e foi encaminhado para um hospital.

Um carro que transitava ao lado do ônibus tricolor, na altura do último viaduto da Av. Bonocô, conduzido por uma mulher, também acabou atingido pela explosão. A suspeita é de que o atentado tenha sido cometido por um grupo de torcedores.

Bancos ficaram sujos de sangue. Foto: Twitter/Bahia EC

O elenco se dirigia ao estádio para enfrentar o Sampaio Corrêa, em jogo marcado para às 20h30 (horário de Manaus), válido pela primeira rodada da Copa do Nordeste. Em nota, o Bahia lamentou o atentado.

“O Esporte Clube Bahia informa que uma bomba explodiu dentro do ônibus da equipe na chegada à Fonte Nova e atletas ficaram feridos. O caso mais preocupante é do goleiro Danilo Fernandes, atingido por estilhaços no rosto e já encaminhado a um hospital. Grupo discute se terá jogo”, publicou o tricolor nas suas redes sociais.

O técnico Guto Ferreira falou sobre o momento do atentado. Segundo ele, três bombas foram arremessadas contra a delegação do Bahia. O lateral esquerdo Matheus Bahia, sofreu cortes superficiais provocados pelos estilhaços. “Pelo estrondo da bomba, se outra entra pelo espaço da que a primeira provocou, com certeza teríamos uma morte ali dentro. Foram três bombas”, completou Guto. O técnico confirmou que o time entraria em campo para disputar a partida.

*Com informações do Correio 24 horas

Edição: Leonardo Sena

Leia mais:

Por que a Rússia está atacando a Ucrânia? Entenda o conflito

Vídeos mostram ataques da Rússia contra a Ucrânia; veja

Manaus vence o São Raimundo e segue para próxima fase da Copa do Brasil