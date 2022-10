Arthur Neto declara apoio a Bolsonaro: “Voto com muita tranquilidade”

Até pouco tempo, Arthur Neto foi uma figura de oposição a Bolsonaro, no entanto, esse quadro se alterou com a visita do candidato derrotado ao senado em Brasília

Brasília – Após duras críticas ao presidente Jair Bolsonaro (PL), principalmente durante o ápice da pandemia da covid-19, o ex-prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto (PSDB), declarou, na tarde desta segunda-feira (17), apoio à candidatura a reeleição do atual chefe do executivo no Palácio no Planalto, em Brasília.

Até pouco tempo, Arthur Neto foi uma figura de oposição a Bolsonaro, no entanto, esse quadro se alterou com a visita do candidato derrotado ao senado em Brasília.

No Palácio do Planalto, o ex-prefeito de Manaus afirmou que, no primeiro debate do segundo turno entre os presidenciáveis, que aconteceu na noite de domingo (16), o ex-presidente Lula disse defender algo que para Arthur “foi mortal”.

“Ontem, no debate, Lula disse uma coisa que para mim foi mortal. Ele não quer a transformação do País quando ele diz que é contra a privatização da Petrobras. Alguém que diz uma coisa dessas em um país capitalista ou está na boa fé errando, ou na má fé”, declarou

O ex-prefeito também disse que votará com “tranquilidade” em Bolsonaro, e que no campo econômico possui mais aproximação com o atual presidente do que com Lula.

“Vim com tranquilidade, com espírito muito livre, dizer que meu voto é Bolsonaro. E voto com muita tranquilidade, sabendo que ele tem, no campo econômico, muito mais semelhanças comigo do que o Lula tem”, declarou.

No pronunciamento de apoio a Bolsonaro, Arthur Neto afirmou que já teve “rusgas” com o presidente e “guerras nucleares” com Lula. Mesmo assim, destacou que esses conflitos não foram determinantes para a sua decisão. Em maio de 2020, Arthur Neto apontou Bolsonaro como “corresponsável” pelo alto número de mortes de covid-19 no país.

“Não defendo privatizar o que é de estratégia militar. O resto, o papel do estado é conseguir dinheiro, inclusive com medidas como privatização e concessões onerosas, para se dedicar efetivamente a revolucionar a educação do país. Este é um país que precisa melhorar profundamente seus sistemas de educação e de saúde”, afirmou.

