Arthur Neto reúne milhares de pessoas na praça pública de Tefé

Tefé (AM) – O candidato ao Senado, Arthur Virgílio Neto (PSDB), visitou o município de Tefé, a 523 quilômetros da capital amazonense, neste sábado (17). Em um grande comício, o ex-prefeito de Manaus e ex-senador reuniu milhares de pessoas às ruas, em carreata na praça pública.

“Tefé provou que não me esqueceu e é por todo esse carinho que recebi que eu quero ser novamente senador, para resgatar a moral e o respeito ao Amazonas em Brasília”, avaliou Arthur que foi recebido na cidade pelo ex-prefeito Normando Bessa. “Fui por oito anos prefeito de Manaus, me dediquei de corpo e alma, por isso não pude revisitar municípios do meu Amazonas. Nossa campanha tem sido um reencontro de ideais e sonhos por um futuro melhor”, completou Virgílio.

A rua Floriano Peixoto, na área central de Tefé, foi completamente tomada por apoiadores e pela população em geral que, entre a apresentação de uma proposta e outra do candidato, entoavam gritos de ‘esse é o nosso senador’. Para o ex-prefeito Normando Bessa, Arthur Neto tem a força e a coragem para defender o Amazonas no Senado. “Ele é um homem que sempre nos representou com dignidade e respeito. Ele tem um carinho especial por Tefé, por meu tio Hélio Bessa, que iniciou nossa trajetória na vida política. Quem tem experiência e coragem para defender o Amazonas é o Arthur”, garantiu.

Integravam a comitiva de Arthur, sua candidata a primeira suplente, Maria do Carmo Seffair; a presidente do PSDB Mulher-AM, Elisabeth Ribeiro; o candidato a deputado estadual e presidente do PSDB Manaus, Rosivaldo Cordovil; e o também candidato a deputado estadual Hudson Jorge.

A agenda de viagem do candidato ao Senado seguiu no domingo (18.9) com visita ao município de Fonte Boa. A programação foi organizada por Rosivaldo Cordovil. Arthur Neto saiu em carreata pelas principais ruas do município, parou para falar com os moradores e discursou nas proximidades da igreja São Jorge. Quem passava pelo local, parava para ouvir as palavras fortes de Arthur pelo respeito ao Amazonas e ao seu povo.

“Vemos sinceridade nos olhos do Arthur, suas palavras vêm do coração. Nenhum outro político é tão preparado e tem a capacidade que ele tem”, ressaltou o mototaxista Álvaro Lúcio. “Virei as costas para a carreira diplomática porque quero estar ao lado da minha gente, que sempre vai gostar de mim e eu muito deles. Essa máquina passa por cima de qualquer coisa”, respondeu Arthur, emocionado com a demonstração de confiança.

* Com informações da assessoria

