Fametro inicia inscrições para vestibular 2023/1º neste sábado (1º/10)

Manaus (AM) – Neste sábado (1º/10), iniciam as inscrições do vestibular da Fametro para o primeiro semestre de 2023. O prazo vai até às 18h do dia 27 de outubro, data em que também será realizada a prova, às 19h. Interessados podem se inscrever nas unidades ou por meio do site da instituição: https://fametro.edu.br/.

A Fametro tem nota 4 no Índice Geral de Cursos (IGC), índice considerado de excelência na avaliação feita pelo Ministério da Educação (MEC) sobre a qualidade de todos os cursos de graduação e pós-graduação da instituição de ensino. As notas vão de 1 a 5.

Os cursos serão oferecidos nas unidades Sede (Av. Constantino Nery, 3000, Chapada); Leste (Av. Autaz Mirim, 8565, Tancredo Neves); Norte (Av. Margarita, 5, Nova Cidade); Zona Sul (Av. Castelo Branco, 429, Cachoeirinha); e no interior, nos municípios de Tefé (Rua Otaviano Melo, 238, Centro); Coari (Rua Independência, 220, Centro); Parintins (Rua Paraíba, 3468, Itaúna I); Manacapuru (Av. Manoel Urbano, 2771, Monte Cristo) e Itacoatiara (Rua Monsenhor Joaquim Pereira, 84, Centro).

As provas poderão ser realizadas nas unidades ou na modalidade on-line.

Cursos

O vestibular oferece 2023/1º oferece vagas para os turnos matutino e noturno.

Os cursos disponíveis são: Administração, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Arquitetura e Urbanismo, Biomedicina, Ciências Contábeis, Design Gráfico, Direito, Educação Física, Enfermagem, Engenharia Ambiental e Energias Renováveis, Engenharia Civil, Engenharia da Computação, Engenharia de Controle e Automação, Engenharia de Produção, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, Estética e Cosmética, Farmácia, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Gestão da Qualidade, Gastronomia, Gestão de Recursos Humanos, Gestão de Logística, Segurança no Trabalho, Jornalismo, Marketing, Medicina Veterinária, Odontologia, Nutrição, Pedagogia, Psicologia, Radiologia, Serviço Social, Sistemas de Informação, Turismo, Quiropraxia e Terapia Ocupacional.

Vestibular imediato

A partir do dia 28 de outubro iniciam as inscrições para o vestibular imediato (prova agendada).

As provas serão realizadas de segunda a sexta-feira, nos horários de 9h, 15h e 19h, e aos sábados, às 9h, até o encerramento das vagas.

Para mais informações sobre o vestibular: (92) 2101-1000.

