Jovem de 23 anos é preso suspeito por estuprar idosa de 72 anos

Segundo a PCGO, homem amordaçou idosa com uma toalha e a forçou a praticar relações sexuais com ele. O jovem foi reconhecido

Um jovem de 23 anos foi preso, nessa quinta-feira (20), suspeito de estuprar uma idosa de 72 anos. De acordo com a Polícia Civil de Goiás (PCGO), o crime foi comprovado com imagens de câmeras de segurança, além de informações de populares, que ajudaram na identificação do indivíduo.

O crime aconteceu no último domingo (16), em Bonfinópolis, a cerca de 38 km da capital goiana. Segundo a corporação, no último mês de setembro, o rapaz tentou estuprar a própria mãe.

O crime

Conforme as investigações, a idosa teve a casa arrombada, durante a madrugada, foi amordaçada com uma toalha e forçada a praticar relações sexuais por duas vezes, enquanto era ameaçada.

O autor do crime foi identificado no dia seguinte e, segundo a PCGO, diante das provas da materialidade e indícios suficientes, foi representada a prisão preventiva do rapaz, que confessou o estupro.

