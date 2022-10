Vendedor de mingau é executado a tiros em beco no Centro

Manaus (AM) – Um homem identificado como Nadson Rangel de Oliveira, de 27 anos, conhecido como “Loirinho”, que atua como vendedor de mingau, foi executado a tiros na noite desta sexta-feira (21), por volta das 21h, no beco Casemiro, na comunidade do Céu, no bairro Centro, na Zona Sul de Manaus.

De acordo com testemunhas, a vítima estava em via pública quando indivíduos não identificados chegaram armados e efetuaram vários disparos contra ele. A vítima agonizou no local até não resistir aos ferimentos.

Os suspeitos fugiram sem serem identificados. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi ao local, mas apenas constatou o óbito da vítima.

O local foi isolado por policiais militares da 24° Companhia Interativa Comunitária (Cicom), para atuação dos demais órgãos competentes.

A perícia deve apontar o quantitativo de disparos que a vítima foi atingida. O corpo será removido por equipes do Instituto Médico Legal (IML) e passará por exame de necrópsia antes de ser liberado aos familiares para velório e sepultamento.

A motivação do crime será investigada pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros e permanece desconhecida.

