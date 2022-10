Adolescente é apreendido por envolvimento na morte de diretor em motel no Coroado

Manaus (AM) – Equipes da Delegacia Especializada em Apurações em Atos Infracionais (Deaai), apreenderam nesta quarta-feira (19), um adolescente de 16 anos, envolvido na morte do diretor de escola Mário Nunes Moraes, que tinha 40 anos de idade. O crime ocorreu no dia 21 de julho deste ano, em um motel localizado na avenida Beira Mar, no bairro Coroado, na Zona Leste de Manaus.

De acordo com a delegada Juliana Tuma, titular da Deaai, o adolescente já havia sido apreendido pela DEHS e conduzido para internação. No entanto, no mês de setembro ele havia sido liberado pelo Juizado da Infância e as autoridades não tinham conhecimento do paradeiro dele.

O adolescente foi localizado no bairro Coroado, onde foi cumprida uma decisão judicial para que ele volte à um Centro Socioeducativo. Ele já possui três atos infracionais análogos ao crime de tráfico de drogas

Aos policiais, o jovem ainda tentou se identificar com outro nome, mas as equipes confirmaram que havia a ordem judicial em nome dele. O jovem foi levado ao Centro Socioeducativo Dagmar Feitosa, onde irá responder pelo ato infracional análogo ao crime de homicídio.

A morte do diretor

O adolescente relatou em depoimento que ele e Maurício da Silva Cruz, de 18 anos, que já foi preso, conheceram Mário em um bar naquele mesmo bairro naquela noite e decidiram ir para um local mais reservado para continuar tomando cervejas.

“A vítima saiu do motel para sacar dinheiro e ao retornar foi tomar banho. Esse foi o momento em que os dois decidiram que iriam tomar o dinheiro dele e pertences pessoais aplicando um mata-leão na vítima” , explicou a delegada Déborah Barreiros da DEHS.

A autoridade policial informou que a vítima ficou desacordada por alguns minutos, mas acabou despertando e travou luta corporal com a dupla, ocasião em que acabou morta.

“Os suspeitos tentaram sair do motel, mas foram barrados pelos funcionários do local que precisavam checar a situação da terceira pessoa que entrou no estabelecimento. Foi quando o menor e Maurício pularam o muro e fugiram até serem identificados e capturados” , finalizou.

