Capitão Alberto Neto e Wilson Lima leva campanha de Bolsonaro para o interior do AM

Manaus (AM) – Durante o fim de semana, o deputado federal, Capitão Alberto Neto, em comitiva com o candidato à reeleição pelo Governo do Estado do Amazonas, Wilson Lima, e acompanhado da deputada estadual eleita, Débora Menezes estiveram viajando pelo interior do Amazonas fazendo campanha para o candidato à reeleição Jair Bolsonaro.

O deputado visitou os municípios de Apuí, Itacoatiara e Iranduba em campanha para o Presidente Bolsonaro, durante as visitas aos municípios o deputado federal reeleito com mais de 147 mil votos, falou sobre as vitórias que o Governo Bolsonaro teve durante este mandato e sobre a responsabilidade que o atual presidente tem com o País e com o povo.

Por onde passou, Capitão Alberto Neto, ressaltou o trabalho do presidente e falou sobre o Pix, sobre o Auxílio Brasil e sobre a importância de termos um governo sem corrupção, que defende a família brasileira e a liberdade.

O deputado enfatiza o visível o desenvolvimento do país, tendo em vista o crescimento no pós-pandemia, demonstrado pelos números apresentados.

“Nós temos um capitão comandando esse país. Por meio do trabalho do governo Bolsonaro, o Brasil, mesmo em período de guerra e pós-pandemia, gerou 4 milhões de empregos, criou o Auxílio Brasil. Dessa forma, tiramos milhões de pessoas da linha da pobreza, reduzimos em 23% e aumentamos para R$ 600 reais o Auxílio Brasil e não vai acabar, ficará ele será permanente.”

No que tange à economia, o Brasil tem dado exemplo para outros países. O reflexo já repercute no terceiro mês de deflação, como enfatizou o deputado Capitão Alberto Neto.

“Também criamos o Pix que está sendo copiado no mundo todo, hoje, o Brasil é um porto seguro para investimentos para novas empresas e nós vamos continuar crescendo e prosperando porque essa nação pertence a nós, brasileiros”.

Já no quesito corrupção e censura, o deputado abordou os seguintes pontos: “E do outro lado, nós temos eles, que tem um histórico de corrupção gigantesco, levaram nosso país a um retrocesso quase irrecuperável, querem censurar a imprensa, apoiam o aborto, são contra a vida, além de desejarem implantar o comunismo no nosso país”, disse.

Apuí

Capitão Alberto Neto aproveitou a viagem em Apuí e agradeceu os mais de 1.600 votos advindos dos eleitores do município, sendo o deputado federal mais votado da região.

Itacoatiara

Em Itacoatiara, o deputado Capitão Alberto Neto, junto com a deputada eleita Débora Menezes fizeram uma carreata pró-Bolsonaro, levando às ruas do município mais de três mil pessoas.

Iranduba

Iranduba também foi às ruas dizer que é Bolsonaro, liderados pelo Capitão Alberto Neto e Débora Menezes. Na acolhida, mais de duas mil pessoas saíram às ruas em apoio ao atual presidente Jair Messias Bolsonaro.

