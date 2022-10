Campanha de Lula pede para apoiadores vestirem branco para votar

A orientação já ocorria em eventos e atos de campanha desde que a senadora Simone Tebet (MDB) criticou o uso do vermelho, cor do partido, no segundo turno

Manaus (AM) – A campanha do candidato à Presidência Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pediu que os eleitores vistam branco para votar no segundo turno, neste domingo (30).

“Domingo é dia de depositar esperança na urna. Vamos votar unidos pela paz e pela democracia. O Brasil cansou de tanto ódio e de tanta divisão. Vamos todos pelo meio ambiente, pelo respeito e pelo nosso futuro. E nesse dia, eu vou de branco, o branco da paz. Eu vou vestida de esperança. Vista-se de paz, democracia e esperança e, neste domingo, vamos todos juntos pelo Brasil”, disse a apresentadora do programa do partido no horário eleitoral.

A orientação já ocorria em eventos e atos de campanha desde que a senadora Simone Tebet (MDB) criticou o uso do vermelho, cor do partido, no segundo turno. Candidata à Presidência neste ano, ela foi derrotada no primeiro turno e passou a apoiar Lula.

Conforme revelou a coluna Mônica Bergamo, da Folha de S.Paulo, no começo de outubro, Tebet disse a interlocutores que a cor assusta o interior de São Paulo e os estados do Norte, Centro-Oeste e Sul. O branco, então, passou a ser usado nos palanques e materiais de campanha do PT.

Desde 2014, críticos do partido usam as cores da bandeira do Brasil, principalmente o amarelo, em dias de votação e protestos -estética apropriada por Jair Bolsonaro (PL), adversário de Lula.

