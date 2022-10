Bolsonaro diz que é “vítima” de PT e TSE em manipulação nas eleições

"Aí tem dedo do PT. Não tem uma coisa errada no Brasil que não tenha dedo do PT", disse o presidente

Brasília (DF) – O presidente e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro (PL), comentou, nesta quarta-feira (26), a denúncia apresentada por sua campanha de que rádios nas regiões Norte e Nordeste teriam deixado de exibir inserções de sua propaganda eleitoral. Durante comício em Teófilo Otoni (MG), Bolsonaro se disse “vítima mais uma vez” e afirmou que a sua equipe vê possível manipulação de resultado do pleito.

“Deixo bem claro, é um assunto do momento, mais uma do TSE. Vocês estão acompanhando as inserções do nosso partido que não foram passadas em dezenas de milhares de rádios pelo Brasil. Sou vítima, mais uma vez. Onde poderiam chegar as nossas propostas, nada chegou”, afirmou.

“Não será demitindo um servidor do TSE que o TSE vai botar uma pedra nessa situação. Aí tem dedo do PT. Não tem uma coisa errada no Brasil que não tenha dedo do PT. O que foi feito, comprovado por nós, pela nossa equipe técnica, é interferência, é manipulação de resultado. Eleições têm que ser respeitadas, mas, lamentavelmente, PT e TSE têm muito que se explicar nesse caso”, prosseguiu Bolsonaro.

Na segunda-feira (24), o ministro das Comunicações, Fabio Faria, disse que rádios do país deixaram de veicular algo em torno de 154 mil inserções do presidente. A campanha alega que apenas no Nordeste teriam sido 29 mil inserções a menos, o que estaria favorecendo o candidato oposto. Ao apresentar as denúncias à imprensa, no entanto, não foram fornecidos detalhes sobre as supostas irregularidades.

Ao receber o documento, o presidente da Corte, ministro Alexandre de Moraes, deu 24 horas para a campanha apresentar “provas e/ou documentos sérios”.

Antes do fim do prazo, na terça-feira (25), a campanha bolsonarista entregou ao TSE relatório com detalhes da denúncia.

Na resposta ao TSE, a campanha argumenta que as denúncias foram apresentadas em “regime de urgência” e, por isso, não haviam sido entregues de forma completa.

*Com informações do Metrópoles

