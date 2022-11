Assaltantes perdem controle de carro e ‘voam’ para dentro de Prosamim, em Manaus

No momento do acidente, a família dormia no interior da residência e, felizmente, ninguém ficou ferido

Manaus (AM) – Dois assaltantes, um de 18 e outro de 17 anos, perderam o controle do veículo em que praticavam os crimes, na manhã desta terça feira (1) e bateram em um prédio do Prosamim do Mestre Chico, entre as ruas Major Gabriel e Leonardo Malcher, no Centro de Manaus.

A dupla estava praticando assaltos desde a Zona Leste e, ao chegarem no Centro da capital amazonense, foram identificados por policiais da Força Tática.

Ao perceber a presença da polícia, eles empreenderam fuga no veículo, um Onix Preto, de placa clonada. Durante a perseguição, eles perderam o controle do carro e caíram dentro do Prosamim.

Devido ao impacto, eles ficaram feridos e foram levados para o Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto, na Zona Centro-Sul. Com eles, a polícia encontrou dois celulares roubados.

No momento do acidente, a família dormia no interior da residência e, felizmente, ninguém ficou ferido. O carro que era roubado ficou destruído. Após receberem alta, os suspeitos devem ser levados para uma delegacia da cidade.

Leia mais:

Assaltante vê casal fazendo sexo, entra pela janela e esfaqueia homem

Assaltantes são presos com armas e carro roubado durante cerco policial na ZL

Passageiros da linha 640 são alvos de assaltantes nesta terça-feira (4)