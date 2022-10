Assaltante vê casal fazendo sexo, entra pela janela e esfaqueia homem

Após invadir o apartamento com uma faca, o criminoso rendeu o casal e ordenou que as vítimas deitassem no chão. Ele tentou estuprar a mulher

Um homem foi brutalmente esfaqueado por um assaltante no momento em que estava na cama, com a companheira, em Ceilândia Norte. Do alto de uma árvore, o ladrão observava o casal quanto fazia sexo e decidiu invadir o imóvel pelo telhado. Houve luta corporal e a vítima está internada, em estado gravíssimo, no Hospital Regional de Ceilândia (HRC), desde o último domingo (23).

Porém, antes que a vítima fosse estuprada, o companheiro invadiu o quarto e entrou em luta corporal com o assaltante. Neste momento, o homem foi esfaqueado cinco vezes. A mulher conseguiu fugir e correu até a delegacia para pedir ajuda. O criminoso fugiu com um ferimento no pé. Socorrido, o homem passou por cirurgia e segue internado no HRC.

Investigação

Policiais civis estiveram no local para recolher imagens de câmeras de circuitos internos de segurança que tenham flagrado o suspeito em fuga. Os vídeos podem ajudar a identificar o criminoso, que fugiu do local ferido. Uma das câmeras mostra o suspeito passando descalço.

Antes de fugir, o suspeito deixou o chinelo e um boné na casa das vítimas. A polícia trata o caso como tentativa de latrocínio, já que o assaltante levou dois aparelhos celulares do casal.

*Com informações do Metrópoles

