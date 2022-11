Corpo de homem é encontrado com marcas de tortura na zona Leste

O corpo estava com as unhas arrancadas e sinais de ematomas no rosto e corpo

Manaus (AM) – O corpo de um homem até o momento não identificado, foi encontrado com marcas de tortura, na manhã desta quinta-feira (3), no quilômetro 3, do ramal do Chico Mendes, bairro Distrito 2, na zona Leste de Manaus.

De acordo com informações dos policiais militares da 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), a equipe foi acionada por populares que passaram no local e avistaram o corpo da vítima.

“Ligaram para o 190 e contaram que tinha um corpo que foi morto no local. Segundo as testemunhas, ele estava muito machucado e ‘sofreu’ antes de morrer”, informaram a equipe.

Os peritos do Departamento de Polícia Técnico Científica (DPTC), foram acionados e constataram que a vítima foi morta por espancamento, além disso, ele teve as seis unhas dos pés arrancadas e sofreu tentativa de estrangulamento com fio elétrico, a perícia ainda constatou que ele foi morto no local.

Tatuagem na perna da vítima

O homem trajava uma blusa vermelha e estava com as mãos e pescoço amarrados com uma corda, além de hematomas pelo rosto.

Até o momento não há informações sobre os autores do crime, devido as características a polícia não descarta acerto de contas.

O corpo foi removido e encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML). O crime será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

