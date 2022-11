Após disparos contra muro com imagem de Lula, militantes realizam ato em Manaus

A manifestação reuniu filiados do PT na casa do bancário e artista plástico José Cláudio, de 56 anos, apoiador do presidente eleito e vítima de um atentado que aconteceu na madrugada de quarta-feira (2)

Manaus (AM) – Militantes e apoiadores do Partido dos Trabalhadores (PT) mobilizaram, na tarde desta quinta-feira (3), um ato em defesa da democracia, após a realização de ação criminosa, na noite anterior, contra um apoiador do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

A manifestação reuniu filiados do PT na casa do bancário e artista plástico José Cláudio, de 56 anos, apoiador do presidente eleito e vítima de um atentado que aconteceu na madrugada de quarta-feira (2), quatro dias após o resultado das eleições.

“Estamos fazendo a manifestação em defesa da democracia e contra o terrorismo. Nós temos um grupo do Lula Livre que apoia a gente e o pessoal do PT”, disse.

O deputado Zé Ricardo (PT) também esteve presente na manifestação, que iniciou por volta das 17h. Ao Em Tempo, o parlamentar lamentou a violência contra Cláudio, que pinta o muro de sua casa com imagens de Lula há quatro anos.

“O ato é em defesa da democracia, da vida e contra essas atitudes radicais. Acho muito importante que a gente fortaleça isso, porque em todas as eleições o PT, que já participou de tantas eleições e derrotas, aceitou o resultado. Não podemos estimular a população a chegar nesse extremo”, afirmou.

O crime aconteceu por volta das 4h da manhã, quando José Cláudio ouviu barulho de disparos de arma de fogo. Ao Em Tempo, ele informou que o muro de sua casa, que possui uma pintura de Lula, foi alvejado por nove tiros por um veículo do tipo S10.

“Era arma de calibre pesado, porque deixou furos grandes no muro. Deve ter sido uma arma tipo metralhadora, que dispara com muita velocidade, porque o carro também passou com muita velocidade e mesmo assim houve muitos tiros”, afirmou.

O Boletim de Ocorrência foi feito no mesmo dia do crime. Segundo José Cláudio, também fará uma denúncia de atentado contra a vida, pois havia um pedestre próximo ao muro no momento dos disparos.

Leia mais:

Devendo impostos, Nelson Piquet pede ‘Lula no cemitério’

Apoiadores de Bolsonaro fazem manifestação contra vitória de Lula e pedem intervenção federal em Manaus

Equipes de Lula e Bolsonaro se encontram para início do processo de transição